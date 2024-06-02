小米 14 手机推送澎湃 OS 1.0.38 版本升级：新增 5G-A、拍照模式支持超级长焦

IT之家 6 月 2 日消息，小米 14 手机日前迎来澎湃 OS1.0.38 版本升级，安装包体积为 544 MB。此前该版本已经推送给内测用户。

IT之家附主要更新内容：

系统

新增 5G-A 能力，体验 5G 极致速率（实际状态取决于所在地运营商网络和业务部署）

相机

新增拍照模式支持超级长焦

优化人像模式美颜效果

优化人像模式虚化效果

全新 AI 大模型计算摄影平台 Xiaomi AISP，提升人像拍摄画质效果

据悉，5.5 G 又名 5G-A（全称：5G-Advanced），是 5G 向 6G 演进的关键阶段。相较于 5G，5.5G 速率更高，连接更大，延迟更低。5.5G 仍然属于 5G 标准，但是速度比 5G 更快。

据中国移动介绍，5.5G 峰值速率最高可达 5G 十倍，具有高达 10Gbps 下行速度和 1Gbps 上行速度的潜力。 目前，三大运营商都在着手布局 5.5G，中国移动争取在 2026 年底实现 5.5G 全量商用。

▲ IT之家图赏：小米 14

中国移动附首批 100 个 5G-A 网络商用城市名单（来源于中国移动）：

北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、东莞、成都、宁波、金华、郑州、温州、南京、无锡、昆明、西安、青岛、长沙、佛山、南通、武汉、济南、福州、徐州、台州、泉州、嘉兴、临沂、惠州、常州、合肥、沈阳、南宁、贵阳、哈尔滨、南昌、厦门、大连、石家庄、太原、乌鲁木齐、海口、长春、兰州、呼和浩特、银川、西宁、拉萨、绍兴、湛江、潍坊、盐城、中山、赣州、汕头、保定、南阳、江门、宿迁、遵义、洛阳、济宁、周口、菏泽、湖州、曲靖、泰州、烟台、茂名、廊坊、揭阳、上饶、红河、毕节、珠海、阜阳、昭通、扬州、连云港、商丘、淮安、宜春、新乡、信阳、漳州、梅州、驻马店、清远、唐山、肇庆、邯郸、镇江、文山、聊城、桂林、九江、襄阳、吉安

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