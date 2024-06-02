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全千兆网口 + 支持 NFC 碰碰连：小米 AX3000T 路由器京东 132 元

2024/6/2 13:57:09 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小米 AX3000T 路由器 发售于 2023 年 8 月 31 日，官方定价 189 元。

京东 618 大促期间，小米直营店“小米小家电官方旗舰店”直降至 159 元，叠加下方多重优惠后，仅需 132.7 元：

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这款路由器支持 Wi-Fi 6 协议，双频 2976 Mbps；5G 频段采用了“2+1”天线配置，3T3R 路径设计。

另外，支持小米自研 Mesh 组网技术，最高可连接 10 台路由器；接口包括 4 个千兆网口，支持双 WAN、LAN 口聚合功能。

搭载联发科 Flogic 820 处理器，双核 1.3GHz，拥有 256MB 内存；支持 NFC 碰碰连功能，安卓手机轻触路由器顶端即可快速联网。

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关键词：小米路由器

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