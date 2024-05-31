小米 / Redmi 京东 618 一文汇总：小米 14 Ultra 直降 24 期免息，路由 、家电年内新低

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本次需先领：
小米 / Redmi 手机
小米 14
支持 24 期免息 + 送 1 年延保，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，凑单后各款折后价：
12+256G 3643 元
16+512G 3916 元
16+1T 4280 元
小米 14 Pro
支持 24 期免息 + 送 1 年延保，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，凑单后各款折后价：
12+256G 4189 元
16+512G 4653 元
16+1T 5153 元
小米 14 Ultra（JD 服务版）
支持 24 期免息 + 送 1 年延保 + 2 年电池换新，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：
12+256G 6129
16+512G 6629
16+1T 7429
小米 13 Ultra
16+1T 版直降 2500 元（2023 年 4 月上市价 7299 元）+ 赠小米 Air 3SE 耳机：
Redmi K70/K70E
官方 20:00 大概率直降好价 / 百亿补贴：
Redmi K70 Pro
3 期免息 + 送小米超薄充电宝，叠加 1200-100 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：
12+256G 2764.5 元
16+256G 2963.5 元
12+512G 3063 元
16+512G 3262 元
24+1T 3759.5 元
Redmi Turbo3
3 期免息 + 送小米超薄充电宝，叠加 1200-100 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：
12+256G 1670 元
12+512G 1968 元
16+512G 2167 元
16+1T 2466 元
小米 MIX Fold3
支持 24 期免息 + 送礼盒，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：
12+256G 6544 元
12+512G 7539 元
16+1T 8534 元
小米平板
小米配件
小米家电
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