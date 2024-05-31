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小米 / Redmi 京东 618 一文汇总：小米 14 Ultra 直降 24 期免息，路由 、家电年内新低

2024/5/31 17:20:47 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

小米京东 618 大促手机、配件、家电均好价：点此查看主会场

本次需先领：

小米 / Redmi 手机

小米 14

支持 24 期免息 + 送 1 年延保，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，凑单后各款折后价：

  • 12+256G 3643 元

  • 16+512G 3916 元

  • 16+1T 4280 元

京东小米 14 4299 元直达链接

小米 14 Pro

支持 24 期免息 + 送 1 年延保，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，凑单后各款折后价：

  • 12+256G 4189 元

  • 16+512G 4653 元

  • 16+1T 5153 元

京东小米 14 Pro5099 元直达链接

小米 14 Ultra（JD 服务版）

支持 24 期免息 + 送 1 年延保 + 2 年电池换新，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：

  • 12+256G 6129

  • 16+512G 6629

  • 16+1T 7429

京东小米 Xiaomi 14UltraJD Micare 版 6549 元直达链接

小米 13 Ultra

16+1T 版直降 2500 元（2023 年 4 月上市价 7299 元）+ 赠小米 Air 3SE 耳机：

京东小米 13 Ultra 手机 16+1TB4799 元 31 日 20 点

Redmi K70/K70E

官方 20:00 大概率直降好价 / 百亿补贴：

京东 Redmi K70 第二代骁龙 8 2199 元直达链接京东 Redmi K70E 天玑 8300-Ultra1699 元直达链接

Redmi K70 Pro

3 期免息 + 送小米超薄充电宝，叠加 1200-100 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：

  • 12+256G 2764.5 元

  • 16+256G 2963.5 元

  • 12+512G 3063 元

  • 16+512G 3262 元

  • 24+1T 3759.5 元

京东 Redmi K70 Pro 第三代骁龙 82899 元直达链接

Redmi Turbo3

3 期免息 + 送小米超薄充电宝，叠加 1200-100 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：

  • 12+256G 1670 元

  • 12+512G 1968 元

  • 16+512G 2167 元

  • 16+1T 2466 元

京东 Redmi Turbo3 第三代骁龙 8s1799 元直达链接

小米 MIX Fold3

支持 24 期免息 + 送礼盒，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：

  • 12+256G 6544 元

  • 12+512G 7539 元

  • 16+1T 8534 元

京东小米 MIX Fold 3 龙骨转轴 6999 元直达链接

小米平板

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小米配件

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小米家电

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关键词：小米

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