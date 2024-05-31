小米 / Redmi 京东 618 一文汇总：小米 14 Ultra 直降 24 期免息，路由 、家电年内新低

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作者： 一乖

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小米 14 Pro

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小米 14 Ultra（JD 服务版）

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Redmi K70 Pro

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Redmi Turbo3

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小米 MIX Fold3

支持 24 期免息 + 送礼盒，叠加 5000-400 元 PLUS 超级补贴券与 20 元叠加券，各款折后价：

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