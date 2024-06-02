自古以来，人类都渴望着飞行的能力，如同现如今对飞行汽车的探索。

在笔者小的时候，《七龙珠》中的飞行汽车、《哈利波特》中的飞天扫帚，都让无数小伙伴为之神往，幻想着自己有一天能翱翔天空，想去哪就去哪。

或许有人会说，去坐一次飞机不就好了吗？

当然不是，因为飞机和飞行汽车有着本质的区别，那就是驾驶感受，虽然坐飞机也能穿越云层，在天空翱翔，但乘客更像是机上的附属产物，根本体会不到驾驶员的快乐。

而飞行汽车则不同，主体是我们自己，每一次启停、每一次转向、每一次加速，都由我们自己决定，就像坐在汽车的驾驶舱内感受驾驶乐趣，产生的情绪价值也呈指数级上涨。

近日，周鸿祎在活动中试驾小鹏汇天的飞行汽车，再度让飞行汽车的热度直线上涨，虽然最后由于一些小插曲，周鸿祎未能如愿试驾，但他依然表明了对低空经济的看好。

而在网上，关于飞行汽车的讨论更是数不胜数，有人认为其未来可期，也有人认为永远无法普及，那么飞行汽车到底靠不靠谱？我们又能不能驾驶飞行汽车实现自己的飞行梦呢？

这个时代，飞行汽车更有成功的可能

飞行汽车，并不是近年来才有的概念。

早在 1917 年，飞行汽车之父格林・卡蒂斯就研制了名为“Autoplane”的飞行汽车，但遗憾的是，由于技术的限制，这辆飞行汽车并没有真正飞上天空，只是完成了几个简单的“跳跃”，尽管如此，依然让当时的人们心潮澎湃。

到了 20 世纪 40 年代，汽车技术和航空技术有了很大的提升，人们也理所当然地幻想起两种技术的结合，毕竟飞机都能飞上天，汽车凭什么不能？当时的福特公司创始人亨利・福特就预言，飞机与汽车结合的产物一定会到来。

后来，有一个名为莫尔・泰勒的工程师，他经过不懈的努力，终于研发出了一款既能在地上跑，又能在天上飞的飞行汽车 Aerocar，但是这款飞行汽车由于机翼过于庞大，在启停时会占用太多的地面道路，因此并不实用，所以并没有普及。

但无论如何，Aerocar 已经证明了一点，那就是汽车和飞机是完全可以结合在一起，并且成功上天的。但是庞大的机翼并不实用，而一旦缩小机翼，就会影响汽车的起飞效果，那么如何在不影响起飞的情况下减小机翼的体积呢？

据传，有一个名为肯尼思・韦尼克的工程师想出了一个办法，那就是生产可折叠式的机翼，在路面行驶时，机翼在折叠后会让车辆的体积与其他车辆无异，而起飞时只需要展开机翼。到了 2009 年 3 月，飞行汽车公司 Terrafugia 的 Transition 全球首次试飞成功，该汽车拥有可折叠机翼，也被很多人称为“世界上第一辆飞天汽车”。

至此，专注于飞行汽车的企业也开始成指数级暴增，国外有 Joby、Archer、Vertical、Lilium 等企业，国内有亿航智能、峰飞航空等企业。

看到这，相信依然有很多人会产生疑问，所谓的飞行汽车不就是体积大一点的能坐人的无人机吗？或者叫载人飞行器更合适？

当然不是，飞行只是它的一个属性，我们要做的不是载人飞行器，而是能同时满足陆空需求，毕竟飞行汽车的根本还是汽车，所以自然与车企脱不开关系，像我们熟知的大众、丰田、吉利、小鹏等企业，也都在布局飞行汽车的相关业务。

涉及到产品领域，也衍生出两个路线，一种是陆空一体式的飞行汽车，如小鹏汇天此前亮相的一体式飞行汽车，车辆本身就带有机翼，可以实现陆地行驶与飞行。

还有一种就是分体式的飞行汽车，如小鹏此前推出的陆地航母，本质是一辆皮卡与 eVTOL 的结合体，eVTOL 也就是电动垂直起降航空器，平时可以装在车内充电，当需要飞行时，它会脱离车辆，载着我们飞行。相比一体式的飞行汽车，分体式的飞行汽车显然更好实现，因此这也是很多企业布局的方向。

此前，南湖交科院与小鹏汇天签署预订协议，计划预订 100 台“陆地航母”飞行汽车，用于公路、水路等交通领域综合管理以及飞行营地的体验、场站接驳运输等，也证明了分体式飞行汽车的可行性。

其实，从飞行汽车的发展历程不难看出，我们离飞行汽车已经很近很近了。在传统燃油车时代，飞行汽车无法解决发动机体积和重量的技术问题，但是在新能源汽车时代，汽车能源实现了切换，我们对三电技术已经有了颠覆性的突破，就像电机对发动机的碾压一样，也再度拉近了我们与飞行汽车的距离。

同时，信息时代、智能时代的到来，也让我们的科技水平有了大幅度提高。由此可见，以前遥不可及的飞行汽车，在新能源汽车时代显然更有成功的可能。

飞行汽车：不可估量的价值宝藏

人类对飞行汽车，可谓是十分执着，难道只是为了满足我们在飞行时的情绪价值吗？

事实上，情绪价值只是其中之一，飞行汽车还有许多隐藏的价值，简直就是不可估量的价值宝藏。

首先就是可以有效解决拥堵，要知道汽车保有量已经很高，但城市主干道路的面积却是有限的，不可能无休止的扩张，因此堵车已经成为一种十分常见的现象，尤其是早晚高峰，更是让很多车主苦不堪言，甚至还出现了“堵车搭子”这种神奇伴侣。

但空中的道路却是无限的，一旦飞行汽车得到普及，就相当于变相拓宽了道路，可以从一定情况解决交通拥堵的问题。同时，也可以解决公共出行人流量大的问题，举个例子，相信很多人都挤过早晚高峰的地铁，有时候两趟、三趟都上不去，但是如果出现了空中公共交通工具，便可以让我们的出行更加高效。

在今年年初，名为“盛世龙”的 eVTOL 的试飞新闻引发广泛关注，它从深圳蛇口港出发，在 20 分钟之后成功降落在珠海九洲港码头，经历了简单维护后又实现了返航，总时间不到 1 个小时，而从深圳到珠海的交通时间，通常需要两个小时左右。

其次，飞行汽车有着极强的经济性，如飞行驾照、起降点基建、保养维护、物流空运、观光旅游、共享经济、紧急救援、公共交通等，在每一个领域所带来的价值都不可估量。

由此可见，飞行汽车的确有发展的必要。近年来，国家的政策也在大力支持低空经济的发展。此前工信部、科技部、财政部、中国民航局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》就明确指出，到 2027 年，新型通用航空装备将在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。四川、重庆、深圳、安徽等地也都陆续发布了低空经济发展的规划。

当然，以上只是对于低空经济的推进，飞行汽车要想真正普及，还有着许多急需解决的问题。

比如说驾照问题，飞行汽车显然是不能拿着自动挡 C2 上天的，必须要设立全新的驾照机制。同时，飞行汽车的飞行道路也需要规划，总不能像《哈利波特》里面的魁地奇一样横空直撞吧？并且，空中的交通规则也需要制定，例如有没有红绿灯？限速多少？会不会设定高速飞行路段？都是需要考虑的事情。

最重要的就是安全性，雨、雪天气如何出行？大风、雾霾天气如何出行？包括飞行汽车的补能、启停点的基础建设、车主和企业的责任划分等等，这些显然都不是一朝一夕能解决的问题。

但无论如何，飞行汽车的各种要素都在不断完善，对低空经济的政策助推、三电技术，智能驾驶技术的突破、基础设施的建立等等，都预示着在未来，飞行汽车或许将真的不再存在于我们的幻想之中。

尾声

博尔赫斯曾说过：“飞翔是人类基本的渴望之一。”

在电影《银翼杀手》中，名为 Spinner 的飞行警车就可以像传统汽车在路面行驶，还可以垂直起飞，盘旋、飞行，类似的还有《星球大战》中的飞行摩托、《回到未来 2》中的飞行汽车，无不寄托着人们对飞行汽车的向往。而随着近年来飞机、汽车的普及，也让飞行汽车有了照进现实的可能。

其实，这些影视作品飞行汽车与《七龙珠》中的载具、《哈利波特》中的飞天扫帚一样，都是我们对飞翔的情感载体。

而笔者相信，随着新能源汽车技术的发展、低空飞行技术的突破、法律法规的完善，我们终有一天能坐上“哈利波特的扫帚”，而且还是电动的。

本文来自微信公众号：汽车通讯社 （ID：automobile-news），作者：程煜

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