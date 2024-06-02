人类唯一现役金星探测器：日本“晓”号探测器失联

IT之家 6 月 2 日消息，日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 的“晓（Akatsuki）”号金星气候轨道器可能即将结束使命，它是目前唯一在金星执行任务的探测器。

JAXA 宇宙航空研究所在一份更新中表示，由于探测器长时间处于姿态控制能力不足的状态，“晓”号 在今年 4 月底的一次操作后失去了联系。不过目前尚未完全失去希望，JAXA 正在努力重新与探测器建立通信。

如果无法修复“晓”号，人类将暂时失去近距离观测这颗酷热星球的唯一手段。“晓”号的正式名称是 “金星气候轨道器任务 (PLANET-C)”，由 JAXA 于 2010 年发射，经过几次故障排除后，最终在 2015 年成功进入金星轨道。

“晓”号 外形并不显眼，体积大致相当于一个 1.5 米见方的盒子。但这个小巧的探测器上装载了五个相机，一直以来不知疲倦地拍摄金星大气层图像。

考虑到针对金星的长期探测任务少之又少，“晓”号的贡献弥足珍贵。相比之下，我们目前拥有最详细的金星表面图像，还来自美国宇航局的“麦哲伦”号探测器，拍摄时间可以追溯到上世纪 90 年代初期。

金星并不欢迎访客，其大气层布满浓密二氧化碳，产生的压力足以压碎金属。金星表面的温度甚至足以熔化某些金属，通常会超过 430 摄氏度。此外，金星还笼罩着腐蚀性云层，使得观测其表面难上加难，即使是在金星轨道附近运行也危机四伏。

尽管如此，金星的恶劣环境丝毫没有减弱人类的探索热情。这颗星球被认为是地球的“姊妹星球”，大小、质量和组成都相近，并且毗邻地球。

即使 JAXA 无法修复 “晓”号，也在情理之中。这艘探测器已经远超其最初设计的 4.5 年寿命，服役近十年后，“晓”号功成身退也无可厚非。

然而，“晓”号的退役也将带来空窗期。据IT之家了解，美国宇航局计划在 2029 年和 2031 年分别发射“达芬奇”号和 “维塔斯”号两颗金星探测器，但距离发射还有数年时间。

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