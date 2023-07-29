距离地球 199 亿公里，“旅行者 2 号”因故障中断和地球通信

IT之家 7 月 29 日消息，美国宇航局今天发布动态更新，表示“旅行者 2 号”在执行例行的命令序列之后，天线角度偏移了 2 度，导致无法将数据传回地球，和地面中断通信。

美国宇航局的命令控制人员于 7 月 21 日向“旅行者 2 号”发送命令，目前距离地球大约 124 亿英里（199 亿公里），并不断向星际空间深处移动。

美国宇航局表示，这个小故障导致探测器与深空网络（DSN）的通信中断，不过该机构预估这是一个小问题，此前也曾多次发生中断情况。

美国宇航局表示每年需要编程“旅行者 2 号”，从而确保其天线可以指向地球。下一次重置定于 10 月 15 日，离现在还有 79 天。

IT之家从美国宇航局网站补充信息中获悉，“旅行者 1 号”目前距离地球近 150 亿英里（240 亿公里），仍正常运转。

旅行者 2 号（Voyager 2）是一艘发射于 1977 年 8 月 20 日的美国宇航局（NASA）无人星际航天器，时至今日仍正常运作。它不仅是有史以来运行时间最久的空间探测器，也是人类建造的航行距离最远的航天器之一。

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