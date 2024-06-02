廉价版 Quest 3？Meta 意外泄露 Quest 3S 头显

IT之家 6 月 2 日消息，Meta 似乎不小心泄露了其下一款虚拟现实头显的名称：Quest 3S。据 UploadVR 发现，在 Quest 应用商店中，Quest 3S 被列为支持设备之一。

在即将推出的健身应用 Alo Moves XR 的商店页面上，Quest 3S 与 Quest 3、Quest Pro 和 Quest 2 一同被列出。其他即将上市的游戏，例如《Miracle Pool》和《赛马明星 VR 版》，也包含对 Quest 3S 的支持。不过，Meta 似乎已经清理了相关信息，目前 Quest 3S 的字样已从 Quest 商店中消失。

Quest 3S 有望成为 2023 年 10 月发布的 Quest 3 头显的更平价版本，但目前关于这款新设备的细节还很少。IT之家注意到，今年 3 月，@ZGFTECH 分享的一张泄露图片展示了一款可能取消了透视摄像头的廉价 Quest 3。然而，更近期的爆料信息似乎与此相悖，称其配备了两个 4MP RGB 透视摄像头。

去年 The Verge 报道了关于 Meta VR 副总裁 Mark Rabkin 的一份内部演示文稿，其中提到了公司产品路线图上的一款更便宜的 Quest 头显。Rabkin 在演讲中提到将推出代号为 Ventura 的更“易于入手”的头显。当时，Rabkin 表示目标是在 VR 消费市场上以“最具吸引力的价格点提供最强劲的功能”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。