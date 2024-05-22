消息称 Meta Quest Pro 2 头显由 LG 代工，延期至 2025-2027 年发售

IT之家 5 月 22 日消息，据“首尔经济日报”报道，Meta 公司的 Quest Pro 2 头显将由 LG 代工，不过相关头显已经被延期至 2025-2027 年发售，这是因为 Meta 公司不希望在一个时间段内推出太多头显“影响市场”。

参考IT之家此前报道，Meta Quest Pro 2 可能采用 LG 最近推出的一款亮度达 10000 尼特的 VR 用 OLEDoS（Micro OLED）显示面板，该面板仅有 1.3 英寸大小，与硬币大致相当，除 10000 尼特亮度外还拥有“4K 级”4000ppi 分辨率，并实现了 97% 以上的 DCI-P3 色域。

此外，今天早上有消息称高通正在向 VR 头显制造商提供高通骁龙 XR2 Gen 3（SXR2330）和 XR2+ Gen 3 芯片（SXR2350）的测试样品，考虑到产品周期，Quest Pro 2 头显有一定概率搭载相关芯片。

不过相比 Meta Quest 3，初代 Quest Pro 销量并不乐观，这款头像上市价格为 1500 美元（当前约 10905 元人民币），当时 Meta 宣称 Quest Pro 仅“售成本价”，结果到了 2023 年 3 月，Meta 将相关头显调价至 999 美元（IT之家备注：当前约 7233 元人民币），但依然销量不佳，先前还有传闻说 Meta Quest Pro 这一产品线将会被放弃，不过目前“首尔经济日报”的消息已经证明该头显并未被砍。

▲ 初代 Quest Pro 头显，图源 Meta

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