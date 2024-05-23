Meta 人工智能主管杨立昆：大语言模型不会达到人类智能水平

IT之家 5 月 23 日消息，据英国《金融时报》当地时间 23 日报道，Meta 人工智能主管、首席人工智能科学家杨立昆（Yann Lecun）发表了对大语言模型能力的看法。

杨立昆断言（asserted），尽管这些模型在某些任务中的表现令人印象深刻，但从根本上讲它们是有限的，永远无法达到像人类那样的智能水平 —— 具备进行推理和规划的能力。

他指出，这类大语言模型的缺陷在于缺乏对逻辑的理解，对物理世界的掌握有限，没有持久记忆，无法推理，也无法进行分层规划。在追求人类水平的智能时，不要过分依赖于推进大语言模型。他认为，这些模型严重依赖已有的训练数据，因此 “本质上是不安全的”，因为它们只能在训练范围内提供准确的反应。

杨立昆主张从“根本上”改变方法，专注于开发全新一代的人工智能系统，旨在赋予机器“人类水平”的智能。他承认这一愿景雄心勃勃，但估计可能需要十年时间才能实现。

IT之家注：杨立昆是法裔美国计算机科学家，曾获得 2018 年图灵奖，在机器学习、计算机视觉、移动机器人、计算神经科学等领域均有所建树。

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