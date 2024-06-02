特斯拉 FSD，搞不定美国“上海滩”—— 纽约曼哈顿

特斯拉 FSD，还搞不定纽约。结论来自车主刚刚在纽约市中心的实测。视频发出后，评论两极分化。有网友夸 FSD 已经做得挺好，还有网友说接管介入这么多次，达不到“无人驾驶”……

那么到底是什么样的场景，让现在的北美最强智驾都搞不定？来到中国，能遥遥领先吗？

博主实测：谨慎的 FSD

曼哈顿，纽约市人口最稠密区域，道路交通情况当然不会简单。

博主 Ananto 决定在此测试一下特斯拉 FSD，看看这套智驾系统能否处理有时候连人都开不好的路况。

Ananto 从曼哈顿某一处开着 Model Y 出发，目的地设置为时代广场，全程 20 分钟的车程，一共接管了 2 次，博主还踩了 3 次油门，提醒车可以继续前行。

正是这几次介入和干预，让不少评论感叹：特斯拉 FSD 还是搞不定纽约。

其中第一次接管，是在车辆经过人行横道时，由于一侧还有行人，FSD 决定停下来让人先过。

不过在纽约，行人准备过马路时就是站在人行横道边上等，所以博主踩了一下油门告诉系统可以前进。也因为这次踩油门，中控上出现蓝色标记，表示此时车辆需要司机来接管。

但同时车辆正继续前进，根据导航左转，前方还有一辆也在左转的出租车，Ananto 此时还未接管。

谁知出租车左转后就停在路边接乘客，导致 Model Y 和出租车距离过近，中控开始有蓝色灯闪烁。

Ananto 这时才介入控制方向盘，有惊无险地通过了这个路口。

而第二次接管，是在 Model Y 跟随车流右转经过人行横道时，车辆停在了人行横道处，Ananto 还挂了一下倒档给行人留下通行空间。

不过无论是 Model Y 进入人行横道还是后退时，行人还不能过马路。等到 Model Y 后退留出空间后，行人可通行的标志才亮起，Ananto 在这里决定想看看车辆如何处理。

但没想到，FSD 的处理方式是：不处理，车辆一直等待在人行横道外等待行人通过。

Ananto 只好介入踩油门打方向盘，让车辆通过路口。

除了这两次接管和一次踩油门之外，其余两次让 Ananto 踩油门的情况一次是车辆右转经过人行横道但有行人准备过马路，系统犹豫准备停下：

另一次是要左转进入一条路，前方是绿灯但系统又犹豫准备停下，Ananto 踩了油门让车继续前进：

因此有媒体得出评价：

FSD 还没有办法理解纽约出租车和行人的交通规则。

特斯拉 FSD，搞不定纽约路况？

无独有偶，最近另一位博主 FSD in NYC 在曼哈顿实测特斯拉 FSD 系统时，也遇到了类似的情况。

在路口变为绿灯时，系统等待时间过长，导致博主不得不踩油门提醒车辆前进：

△ 路人：这车咋不走啊？

不过就算系统继续前进了，车辆速度也非常缓慢。

在前方指示灯变成红灯时，卡在了人行横道上：

在这位博主共 30 分钟的路程里，一共踩了 3 次油门，以及接管 2 次。

但这位博主和 Ananto 一样，都给了 FSD 很高的评价，标识系统做得非常完美，水平和出租车司机非常接近，以至于都会让人有些不安。

啊这… 一时间不知道是赞美 FSD 水平高还是在阴阳怪气。

不过也因为这些路程中都出现让司机接管还有踩油门的情况，有很多评论包括媒体都认为，这是 FSD 还不完美的表现。

正如上面所说，在纽约过马路时行人有自己的规则，系统可能在看到出租车、人行道上的行人时，没有办法像人类司机一样理解并处理这样的情况。

甚至有评论怀疑，是不是博主开的车辆硬件或者软件水平不够，才导致这种情况发生？

作为参考，Ananto 开的 Model Y 配备的硬件是 HW 3.0，FSD 的版本是 V12.3.6，算是最新的系统了。

而换个角度来看，除了以上这些情况，FSD 在市中心开着还是很丝滑的，能够避开骑自行车的人、避开路障：

处理突然加塞的车辆：

甚至还能顺利过环岛：

所以不少评论还是在支持 FSD 的表现，认为这个视频是 AI 确实能比人类开得更好的证明，能够保证行人安全，反而是司机的行为让情况变糟糕。

不过这一切可能都不会是问题，因为 FSD 即将迎来 V12.4 版。

马斯克透露，FSD V12.4 几乎完全重新训练了模型。一大重要更新就是提高舒适度，因为现有版本有时会加速或者紧急刹车，不符合大多数人的习惯。

这个版本已经开始向员工推送，距离全量推送大概也不远了。

所以可以看看，等到新版本推送后，是否还有“过于谨慎”的情况出现。

那么问题又来了，FSD 这样的水平来到国内，能通过检验吗？

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有据无车

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