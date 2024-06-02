用户称 FSD 太激进，马斯克却表示将推出“极速”模式

IT之家 6 月 2 日消息，一位自称“特斯拉超级粉丝”的网友 Gali 在 X 上艾特 @特斯拉和马斯克，要求为 FSD 提供更多的驾驶模式选择。

Gali 认为当前的 FSD 过于激进，包括频繁急加速、突然变道和急转弯。他认为即使在最柔和的驾驶模式下，FSD 的行为也让他感到不舒适。因此，他建议增加一种新的“乌龟”模式，以满足像他一样喜欢谨慎驾驶的车主。

目前，FSD 提供三种驾驶模式：放松 (Chill)、标准 (Average) 和积极 (Assertive)。理论上，这应该涵盖了大多数驾驶风格，但 Gali 认为“放松”模式远未达到让他感到放松的标准。很多用户也表示，这三种模式之间的差异并不明显。他们指出，“放松”模式的表现时好时坏，有时会非常谨慎小心，甚至有些过头，但有时却会在繁忙的市区街道上激进加速并频繁变道。

当然，并不是所有用户都持相同的看法，许多人希望车辆能够更加激进一些，一些用户甚至嘲笑推出更慢或更柔和驾驶模式的想法，他们将这种模式称为“老奶奶模式”或“因为你开得太慢导致周围车辆都在鸣笛”模式。

IT之家注意到，马斯克似乎属于后者阵营。他在回复 Gali 的推文中，完全没有提到增加降低驾驶速度模式的请求。相反，他提到了一种名为“极速（hurry）”的新模式。

尽管没有得到想要的回应，Gali 还是对马斯克的答复表示赞赏，并表示将继续使用“放松”模式。

目前尚不清楚“极速”模式与当前的“积极”模式之间到底有什么区别，有可能仅仅是重新命名而已。马斯克此前就喜欢将平淡的产品名称改成他觉得更有趣的名称，例如他最近计划将“智能召唤” (Smart Summon) 更名为“真正智能召唤” (Actually Smart Summon)。

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