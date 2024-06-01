华为余承东：欢迎特斯拉 FSD 入华，华为智驾体验略优一些

IT之家 6 月 1 日消息，在今日的 2024 未来汽车先行者大会上，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东，与 360 集团创始人周鸿祎在鸿蒙智行官方直播间展开对话。

当谈及特斯拉 FSD 将进入中国市场的传闻时，余承东表示，华为智驾即使是不带激光雷达的版本也比特斯拉 FSD 更好，带激光雷达的性能更佳。对于特斯拉 FSD 入华，他表示乐意竞争，竞争之后才能看到谁做得更好。

“特斯拉的车辆数量多，数据多，FSD 做得不错。我们去美国、加拿大等也做测试对比，我们的体验略优一些。他们没用激光雷达，我们用了，弥补了感知能力，在中国我们比他们略优一些。”

余承东还提到，现在华为智驾成本还是有点高，正在努力把不带激光雷达的基础版做到 20 万元以下。

根据IT之家昨晚的报道，余承东在问界新 M7 焕新发布会上也提到了华为智驾的提升，以及对特斯拉 FSD 的看法。

他表示，华为团队去美国旧金山、加拿大多伦多等地进行了测试，从结果来看，等特斯拉 FSD 入华后，华为有信心干翻对手。

今年 4 月，知情人士消息称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。特斯拉 CEO 马斯克当时来到中国，特斯拉官方微博先后两次发声，均提到了“加速自动驾驶技术落地”的内容。

去年 6 月，余承东在 2023 重庆车展上也表达了类似的说法，在被问及“特斯拉满血 FSD 进入国内之后能否遥遥领先”、“FSD 要来怕不怕”时，余承东表示“非常有信心”，并表示特斯拉 FSD 做得很棒，方案不依赖高精地图，但“我们的方案更好更安全”。

在昨晚的发布会上，问界新 M7 Ultra 车型亮相，搭载业界最高点频、最高帧率的 192 线激光雷达，结合 HUAWEI ADS 2.0 全场景感知能力，智驾能力更进一步。

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