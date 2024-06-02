33.59 万元起，特斯拉 Model 3 高性能版今日开售：预计 6 月中旬开启首批交付

IT之家 6 月 2 日消息，特斯拉官方宣布，即日起 Model 3 高性能版将由预售转为正式销售，预计 6 月中旬开启首批交付。

IT之家此前报道，4 月 24 日，全新 Model 3 高性能版在特斯拉中国官网正式预售，预售价 33.59 万元起，新车在性能、操控、外观、座舱等方面均迎来升级。

外观方面，新车车身颜色新增星空灰的配色，提供珍珠白 / 深海蓝 / 纯黑色 / 烈焰红的车漆选配。新款前脸两侧设有通风口和独特设计的整流前唇，车尾配有碳纤维扰流板和扩散器，以及专属竞速徽章，搭载全新 19 英寸曲速轮毂和专属红色高性能卡钳。

内饰方面，新车车内采用碳纤维材质饰板修饰中控台，搭载 15.4 英寸中央触摸屏和 8 英寸后排控制屏，提供舒适、标准、疯狂三种加速模式，还有多项自定义的赛道模式。在舒适性方面，车内配有包裹设计的运动座椅，两段式车顶天幕、两个手机无线充电位、17 个扬声器、前排座椅加热 / 通风，以及整车 7 个安全气囊和全新密封系统等，进一步提升驾驶舒适度。此外，新款 Model 3 Performance 还改善了刹车脚感，采用了铝合金运动踏板。

全新 Model 3 高性能版采用全新一代高性能动力总成，首发搭载特斯拉新一代高性能电机，在体积和重量几乎不变的情况下，单电机功率提升了 20% 以上，最大功率 460 马力，峰值扭矩达到 678N・m，零百加速时间为 3.1s，CLTC 续航里程 623 公里。除了动力性能的提升，特斯拉还对新款 Model 3 Performance 的底盘和悬架进行了调整，采用由前双叉臂 / 后多连杆组成的新型自适应阻尼悬架系统。

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