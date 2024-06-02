盘点 FC 游戏的那些良性 BUG 彩蛋

原文标题：《FC 游戏那些毁童年的彩蛋，其中三个至今无人知晓》

无论是什么游戏都无法避免的存在一些 BUG。而这些 BUG 如果是良性的话就会增加游戏的娱乐性和挑战性，甚至会成为玩家们眼中的彩蛋。而如果 BUG 是恶性的话就会直接导致死机、卡位等一些无法继续游戏的现象。

街机游戏和红白机游戏都曾经出现过不少良性的 BUG，大大提升了游戏的体验。

今天小编就和大家一起研究一下，经典游戏中那些有意思的彩蛋。

红白机当年的彩蛋相当的多，几乎每款游戏都是有的。相信大家都听说过水下八关的典故吧！敖厂长其实在之前的作品中已经深入研究过了。水下八关不存在？不，水下八关真实存在。原因就是水下八关的确有，不过并不是在于红白机上，而是在 MSX2 平台发行《魂斗罗》版本中出现。然而水下八关还仅仅是传言之一，《魂斗罗》中还有更多不为人知的“彩蛋”。

《魂斗罗》

骑驴真相

当年很多玩家都发现了，只要两个人一起玩，2P 按住斜下攻击，1P 跳跃就有可能出现“骑驴”的状态。这个技巧曾经被很多玩家们熟知，但就是不知道是什么原因造成的，是不是还有什么隐藏的作用？

其实这就是贴图错位，在这个场景中斜下攻击是没有作用的。或许科乐美当年在设计的时候并没有玩家们会这么无聊吧！

雪山护体

这个估计发现的玩家非常少吧！当年大部分玩家玩到的魂斗罗都是美版的。而美版估计无法发现这个位置的真正意义。在《魂斗罗》第五关中，会出现一个隐藏的踏脚石。玩家可以站在上面刷小兵赚分。当年的玩家只能用来稍微消遣一下，并未发现有什么隐藏的元素。但是游戏中存在的东西肯定都是有道理的，更何况是《魂斗罗》这么经典的游戏

直到很多年后，部分玩家在机缘巧合的情况下终于发现了这个位置的最终秘密：通关护体。没错，只要站在这里，达成条件就可以触发通过护体。

1.必须是日版正版

2.必须选择双人模式，并且 2P 全军覆没，不能偷 1P 一个人（这个条件有待商榷，但的确提升了成功率）

3.必须让 1P 保持生命 35 以上（曾试过 34 命都不行）

站在这个隐藏点上，触发的条件有两种可能性：不知道是需要打多少小兵？还是需要待多少时间？

反正站在这个位置至少半个小时以上（或者更长，小编使用快进也足足有十多分钟），就会突然出现护体的效果。而这种效果可以持续到五关结束。

《超级玛丽》

超级玛丽的彩蛋和 BUG 应该是红白机中最多的。经过了这么多年，这些彩蛋几乎全都被玩家们开发出来了，并在各大视频网站上发表。当年就有很多玩家注意到了，为什么《超级玛丽》只有第一代和第三代，却没有二代呢？红白机上面而那款被称为第二代的明显就是换皮之作，那么真正的二代应该是什么样子呢？

其实《超级玛丽 2》延续了初代的画风和玩法，大大增加了游戏的难度。只是并未在红白机上面发行，玩家们想玩的话只能在磁碟机上面。也正是这个原因，大部分玩家都不知道这款游戏。

无限命

在《超级玛丽》的很多场景中都可以实现踩乌龟奖命的彩蛋。游戏中有个非常有意思的设定，那就是连续踩乌龟的时候会累积分数，只要超过 8000 分就会奖命。而这期间要是玩家继续踩乌龟，就会不断的累积生命数。只要有时间，甚至可以加足一百条命。

跳过旗子

游戏中有很多场景是可以跳过旗子的，最简单的就是 3-3 中玩家可以借滑梯的升降直接跳过旗子。

相信当年很多玩家都曾经做到过吧！跳过去之后，玩家只要不去爬旗子就无法过关。

隐藏-1 关

在 1-2 中，玩家可以通过 BUG 穿透墙壁，进入秘密的隐藏关。如下图，小编亲自操作。

但是这个隐藏关是无限循环的，玩家通过穿墙下下水道就会进入水下关。之后就算从通道出去了，也会再次进入水中，场景反复出现直到时间耗尽而死。也就是玩家只要进入这里，就会将所有的命全都死光光。

本来玩家们都认为这是 BUG。但是玩过磁碟机的玩家就会发现，这个并不是 BUG 而是彩蛋。因为在磁碟机版本中是可以过关的，只不过后面的关卡比较奇怪

当年就有玩家们曾经猜想过，这款游戏到底能不能两个人一起上场呢？答案是可以的

其实这种可能性在很多年前就已经被实现了。在红白机末期就有玩家已经玩到了双人合作的版本。不过当时并没有广泛流传，也是在网络盛行的年代玩家们才渐渐熟知这个玩法。

《绿色兵团》

这款游戏在很多红白机的合集卡带中出现，算是比较普遍的游戏。当年很多玩家甚至连后面的关卡什么样子都不知道，游戏的难度实在太大。不过游戏的经典程度自然不用多说，是我们非常重要的童年回忆。

如今我们在网上可以看到很多大神玩家一命通关的神操作，圆了不少玩家的梦。这时候玩家们才知道，原来后面的关卡是这样子的。不过当年这款游戏一直有一个传闻，在很多的关卡中都出现过秘密的隧道，但需要用导弹才能打出来。当时很多小伙伴们都信以为真，在游戏中反复寻找这个隐藏点，但始终一无所获。

也是在很多年之后，玩家们才发现《绿色兵团》还真的有秘密场景。不过是在磁碟机版本中才有的，国内的绝大部分玩家都没有接触过。玩家想要发现这些隧道，必须使用导弹破坏地面的“地雷”，然后就会出现一只楼梯。进入到秘密的隐藏隧道后，玩家就会发现这里比起原本的路线难度降低很多，而且可以获取到各种武器。

《炸弹人》

炸弹人中出现的敌兵其实都是有来历的，这在之前的文章中小编已经进行过深入的探讨。最常见的小怪，原型其实就是气球。在炸弹人新版本中，这只气球也得到高清重置。游戏中其他敌兵也都是有来历的，这里就不再累述了。

估计当年很多小伙伴们都是这么玩过的吧！

游戏有一个非常奇妙的设定。玩家只要在一定时间内炸死敌兵就可以得到翻倍的分数。因此要是一次性将所有的小兵全都炸死的话，就可以得到最高的分数。我们通过秘籍选用无敌 + 满火力，就可以直接将所有的敌兵全都堵死在角落中，引爆炸弹的瞬间你是不是和我一样高潮了？

估计现在很多玩家都还没有发现这款游戏中的官方彩蛋吧！

其中最经典的彩蛋就是：出场满火力 + 自带 9 颗炸弹。这个方法当年也只有极少数的玩家发现。在游戏打开之后什么都不要操作，等开场画面和音乐停止后就会进入演示画面。这时候玩家只要点击开始键就会发现出场自带 9 颗炸弹，而且火力也是满的。基本上出场就是最强的状态。

这就是当年的官方彩蛋，但是发现的玩家少之又少。很多玩家都是通过秘籍或者选项直接使用无敌和满火力状态的。

在游戏中几乎每一关中都有隐藏的道具，而这些道具的出现需要一定的条件。估计没有看过秘籍的玩家很难将这些隐藏道具触发吧！要知道这些隐藏的道具全都是高分哦！

几乎每一关都有隐藏的道具，而且触发的条件都不同。很多道具需要的条件都极为苛刻，玩家在正常状态下无法做到。不过只要达到了这些条件就会百分之百出现隐藏的道具。

道具出现之后，必须尽快找到并吃掉。都是有时间限制的会消失

隐藏道具赏析：

隐藏道具获取演示：

相信大部分玩家知道游戏是可以输入秘籍的。而其中有一个隐藏的秘密关卡 255 关。

玩家只要进入了就会发现分数在不停的增长，而游戏中会出现很多奇怪的道具和贴图，甚至还会有一只无敌的幽灵追杀玩家。玩家无论怎么炸也打不死它，只能找到门之后快速逃走。

PASSWORD

说实话，当年大部分玩红白机游戏的玩家都会忽略游戏中的另一个选项：PASSWORD，这就是游戏中最大的彩蛋。

玩家通过这个选项就可以直接进入某个关卡，或者是得到某种能力。不过当年我们就算知道这个选项，在没有秘籍的情况下估计也不知道输入什么吧！稍微有点心得的玩家们会发现《冒险岛 4》居然可以通过密码来保存进度，这可是拥有 FC 游戏中的重大创新啊！而密码的获取只需要睡一觉就有了。同样的《人间兵器》在过关之后也会出现密码，玩家只要下次玩的时候正确输入密码就可以进入各种关卡中。有的密码甚至可以进入高难度的关卡。

稍微复杂一点的就是《外星战将》，这款游戏可是当年不少玩家们的阴影。游戏中能够输入的密码组合就有几十种，当年很多玩家都是拿本子记起来的。大部分玩家在红白机时代玩到的都是一碰就死的版本。就是因为盗版商故意将游戏的难度设置为 HARD。其实正常的版本中血量是有作用的，而且并不是打一下就死。

普通难度：血量充足

超高难度：一碰就死

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：街机时代

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