免费第三人称格斗游戏《星球大战：银河猎手》6 月 5 日发售，登陆 Switch / iOS / 安卓平台

IT之家 6 月 2 日消息，免费第三人称格斗游戏《星球大战：银河猎手（Star Wars：Hunters）》将于 6 月 5 日登陆 Switch / iOS / 安卓平台，目前游戏已经上架各大商店，IT之家附任天堂商店页地址如下：点此访问。

据介绍，本作是一款第三人称竞技游戏，玩家将在银河系外环地带的韦斯帕拉星（Vespaara）星球深处的竞技场开启战斗，玩家要从包含邪恶赏金猎人、叛军英雄、帝国冲锋队等各种新角色中选择，通过掌握高级技能、技巧和策略，在 4v4 战斗中击败对手。

银河帝国灭亡后，韦斯帕拉星上的大竞技场也应运而生。这座璀璨夺目的竞技舞台，正好为战争幸存者和新一代的英雄提供了在银河系扬名立万的机会。体验极致的战斗过程及观战享受，《Star Wars：银河猎手》就是塑造传奇的地方。喜欢射击和竞技场战斗游戏的你还在等什么呢？快来准备碾压你的对手！

全新的星球大战体验

在外环深处的韦斯帕拉星上举办，并且还在全息网上广为流传，这座竞技场上的比赛让人不禁联想起奠定银河系历史的战斗故事，也启发了战斗型娱乐的新时代。《Star Wars： 银河猎手》是款刺激无比的免费动作游戏，并且还有充满星球大战特色的全新角色供你游玩。每个赛季都会推出全新内容，包括新的猎手、武器皮肤和地图等等。

一睹猎手风采

为战斗做好准备，在一系列全新猎手阵容中选择适合你玩法风格的角色，例如：邪气的赏金猎人、伍基人和帝国冲锋队员等等。掌握各种各样的技能、操作和策略，在紧张激烈的 4v4 第三视角战斗中超越对手，称霸竞技场，从此踏上名利双收的道路。这款最适合跟好友一起畅玩的游戏，将刷新你对网游的认知。