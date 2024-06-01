养女儿游戏《美少女梦工厂 2：重生》PS4/5 版延期至 8 月 8 日发售

IT之家 6 月 1 日消息，《美少女梦工厂》原版游戏在 1991 年发布，该游戏的推出在当时堪称划时代的作品，开创了日式游戏的一种新的类型 —— 养成游戏。

《美少女梦工厂》的游戏续作《美少女梦工厂 2》 在 1993 年发售，去年是该作的 30 周年纪念。而游戏的重制版《美少女梦工厂 2：重生》原计划于去年 12 月 21 日发售，不过此后官宣游戏跳票至今年 7 月 11 日发售。

官方今日宣布，游戏 PS4 / PS5 版的发售日将推迟至 8 月 8 日，PC / Switch 版依然将在 7 月 11 日发售。

▲ 图源 Princess Maker 2 官方海报

据介绍，本作登陆 Switch、PS5、PS4、Steam（PC）平台。在这款游戏中，玩家可在游戏中扮演 10 岁少女的养父，游戏允许玩家自由地培育女儿，并准备了数十种的结局并通过游戏来决定少女的未来。

▲ 图源 Princess Maker 2 官方海报

▲ 图源 Princess Maker 2 官方海报

IT之家经过查询得知，《美少女梦工厂 2：重生》将会以 2004 年所发售的《美少女梦工厂 2 Refine》 为基础重新打造，其中“重要部分的插画”将由原始艺术作者赤井孝美重新绘制，使这些插画在拥有高分辨率的情况下，依然能够凸显原版的味道。除此之外，游戏还追加了新 OP 歌曲，并且可以直接查看“女儿”的所有参数。

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