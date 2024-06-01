类魂游戏《堕落之主》正式上线微软 XGP 订阅服务

IT之家 6 月 1 日消息，类魂游戏《堕落之主（Lords of the Fallen）》于去年 10 月 13 日发售，国区售价为 298 元起，目前这款游戏已经正式登陆微软 Xbox Game Pass 服务，IT之家附游戏商品页面：点此访问

据介绍，本作是由 CIGames 发行，HEXWORKS 使用虚幻 5 所打造的一款黑暗奇幻动作 RPG。游戏上市后开发团队持续对其提供了大量的更新，截至去年年末，游戏售出了约 130 万份，为 CIGames 带来了 4 倍的收入增长，本作 M 站评分 PC 版均分 76，OpenCritic 网站均分 75，IGN 给出 8 分评价，Steam 目前好评率为 61%，差评主要围绕游戏优化及剧情方面。

这款游戏是 2014 年同名游戏的精神续作，故事发生在原作的 1000 年后，最大的变化是增加了一个隐藏的平行世界，并只能通过神秘的遮光灯才能进入。

在游戏中，玩家扮演传说中的黑暗远征军，跨越生死双重平行世界，踏上推翻邪神的史实征程。游戏支持角色自定义，包括 9 种初始职业选择，在线模式支持另一位玩家“入侵”与你并肩作战。

配置要求方面，本作最低要求英特尔酷睿 i5 8400 或 AMD Ryzen 5 2600 级别的处理器、NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590 显卡，推荐酷睿 i7 8700 或 AMD Ryzen 5 3600 以及更高级的处理器、 NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700 显卡。

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