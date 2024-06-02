加拿大康考迪亚大学研究人员使用 AI 辨别假币，准确率可达 99%

IT之家 6 月 2 日消息，据 The Canadian Press 报道，加拿大蒙特利尔康考迪亚大学的研究人员及其团队开发出一种创新技术，可借助人工智能技术来精准识别假币。

当前，诈骗分子制造假币的技术愈发高超，有时甚至会使经验丰富的专家也无所适从，如今 AI 的加入有望改变游戏规则。

图源 Pixabay

据悉，该校模式识别和 AI 研究中心博士后 Maryam Sharifi Rad 和她的团队开发了这种技术。这名研究人员表示，“这是一个非常直接影响经济和公共财政的问题。我热衷于突破技术的限制，以提高货币系统的安全性和保护性。”

研究小组对大量真币、假币进行了高分辨率数字化处理。借助研究人员开发的基于机器学习、图像挖掘技术，研究人员对二维图像进行了分析。通过搜索每个样本上的不规则与瑕疵之处，该系统可以精确判断出真币和假币。

IT之家注：上文所述的不规则与瑕疵，属于肉眼往往无法发现的那一类。

但是对于这个小组来说，从多个国家获取假币是一项相当大的挑战，因为这些假币大多数都在世界各地的警察手里。

Maryam Sharifi Rad 表示，AI 能够检测出极其细微的部分，着实令人着迷。“得益于先进的图像处理方法，我们的准确率达到了 99%。”

她的搭档 Saeed Khazaee 表示，皇家加拿大铸币厂对该团队的工作很感兴趣，因为当地市场流通着大量假币。“当局特别想知道伪造的货币都有哪些‘精确的’具体特征，以便使真币变得更加难以复制。”

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