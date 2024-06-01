微软 Edge 浏览器探索 AI 新技能：更准确预判用户意图推荐合适网站

IT之家 6 月 1 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天发布博文，表示微软正计划扩充 Microsoft Edge 的 AI 技能，在最新的 Canary 频道版本中出现了多个实验性 Flag。

IT之家附上这些实验性 Flag 内容如下：

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所有上述实验性 Flag 都使用了 AI 单词，其中一项是改善网站建议，让浏览器能更准确地预判用户意图，提前准备好相应的内容。

Microsoft Edge 浏览器当前版本中搜索栏下方会出现用户经常访问的网站，而 AI 推荐可能会参考用户访问网站的次数等其它因素，只是现阶段上述实验性 Flag 启用之后并没有带来任何变化，表明功能尚未生效。

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