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阿里巴巴与世卫组织达成战略合作，全球推广达摩院 AI 癌症筛查技术

2024/6/1 14:35:14 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 風見暉一 的线索投递！

IT之家 6 月 1 日消息，昨日（5 月 31 日），联合国在瑞士日内瓦召开 AI for Good 全球峰会，阿里巴巴与世卫组织（WHO）数字健康合作中心达成战略合作，向全球推广达摩院 AI 癌症筛查技术。

阿里巴巴表示，在国内，达摩院 AI 癌症早筛技术已经为超过 600 万人次提供服务，覆盖胰腺癌、食管癌、肠癌、胃癌、肝肿瘤等病症的筛查，国际上已经与安提瓜和巴布达卫生部达成战略合作。

在此次签约后，世卫组织数字健康国际合作中心将从渠道、市场、落地、技术、标准等方面提供支持。全球更多医疗资源不均衡的发展中国家和地区将共享这项前沿成果。

据阿里巴巴官方介绍，早在 2022 年 10 月该公司便初步验证 AI 与平扫 CT 结合的技术可行性。去年 11 月，阿里巴巴联合全球 10 多家顶尖研究机构发布胰腺癌检测模型 PANDA，首次提出以“平扫 CT+AI”进行大规模胰腺癌早筛，相关论文登上国际医学顶刊《自然・医学》。

今年 2 月，达摩院医疗 AI 在丽水市中心医院、景宁县人民医院以公益方式落地试点。

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关键词：阿里巴巴癌症人工智能

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