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长安汽车自主品牌新能源 5 月销量 5.58 万辆，同比增长超 90%

2024/6/2 21:35:38 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 2 日消息，长安汽车今天也公布了 5 月的“成绩单”。数据显示，当月自主品牌新能源销量为 5.58 万辆，同比增长超过 90%。

官方公布的各品牌交付信息如下：

  • 长安启源：13557 辆，环比增长 14.57%

  • 深蓝汽车：14371 辆，新车 G318 将于 6 月上市

  • 阿维塔：4569 辆，同比增长 163%

深蓝 CEO 邓承浩曾表示，在电动化智能化的浪潮下，时代变了，燃油硬派的时代结束了。“传统硬派作为城市通勤工具，挑战很大，玩儿的属性更强。但电动硬派，电动化带来的能耗低了，噪音小了，动力强了，智能化水平高了，电感出行带来的户外功能更好了。这些不仅补齐了硬派的短板，还放大了硬派的优势。”根据规划，深蓝 G318 将在本月上市交付，上市直接上量

除此之外，号称“全球首款”量产可变新汽车的长安启源 E07 也已经开启盲订，将于 2024 年四季度前交付。

IT之家汇总已公布的 2024 年 5 月交付数据如下：

  • 比亚迪：331817 辆，同比增长约 38.13%

  • 吉利汽车：160658 辆，同比增长约 38%

  • 上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆，同比增长 214%

  • 长安汽车：自主品牌新能源5.58万辆，同比增长超90%

  • 广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%

  • 理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

  • 赛力斯：34130 辆，同比增长 298.62%

  • 一汽红旗：超 30800 辆，同比增长 33.8%

  • 蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

  • 极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

  • 零跑汽车：18165 辆，同比增长 50.65%

  • 深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

  • 长安启源：13557 辆，环比增长 14.57%

  • 小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

  • 哪吒汽车：10113 辆，环比增长 12.15%，同比下滑 22.38%

  • 小米汽车：8630 辆，环比增长 22.27%

  • 北京新能源：5433辆，同比增长33%

  • 阿维塔：4569 台，同比增长 163%

  • 岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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关键词：长安汽车新能源汽车

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