研究：美国消费者选择车身颜色日趋保守，黑白灰银占八成

IT之家 6 月 2 日消息，最新研究表明，美国汽车的颜色正变得愈发单调乏味。曾经五彩缤纷的马路，如今正被黑白灰银这几种“灰度色”所主宰。

据 iSeeCars 的调查显示，在美国市场，2004 年时，黑白灰银这四种颜色的汽车仅占新车市场的 60.3%。然而到了 2023 年，这一比例飙升至 80%。

在黑白灰银四色之中，白色拔得头筹，2023 年占新车市场的 27.6%，相比 2004 年的 15.6% 增长显著。黑色紧随其后，占比 22%，高于 20 年前的 14%。灰色位列第三，占 21.3%。银色虽然依旧存在，但其市场份额却大幅缩水，相比 2004 年下跌了 52.2%，仅占 9.1%。

有趣的是，造成路上汽车颜色单调的原因并不是汽车制造商提供的颜色减少了。2023 年的新车平均拥有 6.7 种可选颜色，略低于 2004 年的 7.1 种。这表明汽车制造商提供的颜色选择实际上并没有减少太多，只是消费者更喜欢黑白灰银这几种颜色而已，不过这几种颜色的汽车占比曲线在过去几年趋于平缓。

IT之家注意到，调查还显示，在非黑白灰银的颜色中，蓝色最受欢迎，占 2023 年新车市场的 8.9%。然而相比 2004 年，其市场份额下降了 18%。红色和绿色分别位列其后，占比 7.3% 和 2%，相比 2004 年的份额分别下降了 38.1% 和 50.6%。橙色则更加罕见，仅占 0.5%，相比 2004 年下跌了 14.8%。

iSeeCars 的执行分析师 Karl Brauer 表示：“色彩鲜艳的汽车似乎正变成濒危物种。尽管汽车制造商提供了多种颜色的选择，但如今售出的非黑白灰银汽车数量却少得可怜。在过去 20 年间，彩色车款的市场份额减少了一半，未来 20 年可能更加稀少。”

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