乘联会崔东树：2024 年 1-4 月中国占世界新能源车份额 64%

IT之家 6 月 2 日消息，乘联会秘书长崔东树日前发文称，近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2023 年中国占世界份额的 64%，2024 年 1—4 月继续保持 64% 的份额，其中 4 月的中国新能源乘用车世界份额达到 67%。

IT之家获悉，2023 年中国纯电动车份额达到世界 62% 的份额水平，2024 年 1—4 月的纯电动车份额达到世界的 59%，表现相对平稳。中国在世界插电混动市场呈现超强表现，2023 年中国的世界插混份额上升到 69% 的水平，2024 年 1—4 月达到 71% 的超高水平。

▲ 图源乘联会崔东树公众号，下同

从整体来看，2023 年世界汽车销量 8901 万台，其中新能源汽车销量 1429 万台。2024 年 1-4 月份世界汽车销量达到 2836 万台，新能源汽车达到 449 万台。

2024 年 4 月世界新能源乘用车销量 119 万台，同比增 24%，环比降 10%。1-4 月世界新能源乘用车达到 436 万台，同比增长 22%。

今年 1-4 月各地区新能源市场表现如下：

中国新能源乘用车销量 274 万台，增速 30%；

欧洲新能源乘用车销量 87 万台，增速 8%；

北美新能源乘用车销量 48 万台，增速同样为 8%；

亚洲其他地区新能源乘用车销量 16 万台，增速 14%；

南半球新能源乘用车销量 6 万台，增速 128%。

参考

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