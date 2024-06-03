OnceAgain 战队获 2024 沙特电竞世界杯《守望先锋》项目直邀，争夺 100 万美元奖金

IT之家 6 月 3 日消息，“守望先锋赛事”官博时隔近 11 个月后发声，宣布 OnceAgain 电子竞技俱乐部将作为中国赛区直邀队伍出征本次沙特电竞世界杯《守望先锋》项目赛事。

与此同时，OnceAgain 战队也确认无锋科技正式冠名赞助 OnceAgain 电子竞技俱乐部。接下来，OA 战队将以【Wufeng.OA 电子竞技俱乐部】的名称出征沙特电竞世界杯守望先锋赛场。

他们将在 7 月 24 日起迎战来自全球的其他 15 支顶尖队伍，争夺高达 100 万美元（IT之家备注：当前约 726 万元人民币）的奖金。

IT之家注意到，随着暴雪和网易的“复婚”，《守望先锋》国服回归在即，相关电竞赛事生态也将回归。

5 月 13 日，杭州闪电电竞科技有限公司官宣推出 Once Again 守望先锋战队，代表杭州闪电队的“复活更名”，保留了原杭州闪电队的多个人员配置。

IT之家附名单及官方介绍如下：

坦克位 Guxue （徐秋林） 曾效力杭州闪电队以及守望先锋世界杯中国代表队，坦克英雄功底深厚，温斯顿独步天下，猿氏拔刀纵横赛场，犹如雷霆之击，震慑中外，队伍责任担当。 输出位 SHY（郑杨杰） 曾效力杭州闪电队以及守望先锋世界杯中国代表队，输出以精准长枪英雄闻名，打法霸气凌厉，以一己之力制敌于摧枯拉朽，队伍输出担当。 输出位 LEAVE（黄馨） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队以及守望先锋世界杯中国代表队，作为自由人英雄池深不见底，位移灵动如凌波拈花，取敌人首级如探囊取物，队伍击杀担当。 辅助位 LENGSA（ 陈靖逸） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队、洛杉矶英勇队以及守望先锋世界杯中国代表队，司职辅助位在保护队友的安全下打出高效输出，游离于战场边缘的卢西奥是敌人每一步位移的噩梦，同时还有缜密的指挥思路带领队伍走向胜利，队伍大脑担当。 辅助位 MMONK（周翔） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队以及守望先锋世界杯中国代表队，强大的治疗如洪流保证队友血线，精准禅雅塔如鹰击威慑对手，队伍辅助担当。 主教练 RUSH (尹煕元윤희원) 曾效力达拉斯燃料队，守望先锋世界杯韩国队，善于选拔优秀选手培养，以主教练核心运营体系为主，会围绕选手特点布置打法战术。 助理教练 Creed（晏骁） 曾效力杭州闪电队、成都猎人队、广州冲锋队及上海龙之队，拥有丰富的赛事执教经验，搭配 RUSH 教练执行严谨的赛训管理及丰富战术体系。 战队经理 & 领队 SUP（沈阳） 2018-2023 效力杭州闪电队，拥有丰富战队运营经验，事无巨细，建队磐石。

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