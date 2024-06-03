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上市 499 元：罗技 G502 HERO 游戏鼠标 168 元百亿补贴送鼠标垫

2024/6/3 9:34:45 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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罗技 G502 HERO 主宰者游戏鼠标上市价 499 元，现百亿补贴价 202.73 元。

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相较前代，升级了 HERO 25K 传感器与微动，11 个自定义键，5 个配重模块，通过驱动可调节至 25600 DPI，主按键约 5000 万次点击寿命，双模式滚轮 + RGB 灯光。

新款的 G502 HERO 增加了新命名“主宰”，也是这款经典的游戏鼠标所经历的第三次升级。新 G502 主宰所使用的传感器由原先的 Delta Zero 升级为 Hero 25K，最高 DPI 升级至 16000（通过驱动可调节至 25600 DPI），同时左右按键点击寿命也升级至 5000 万次，想必令玩家吐槽的上一代无极滚轮在此处也能迎来品控的升级。

G502 主宰配置了 11 个可编程按键，板载内存可存储 3 组配置。保留了双模式疾速滚轮的设定，侧面双按键，附加一枚 G Shift 低 DPI 切换键。底部可自定义安装 5 个 3.6 克配重块，相对合理的位置避免了头重脚轻的现象，也能帮助江湖虾米或武林高手找到合适自己的手感。

配合罗技官方软件，可支持罗技 Lightsync 灯光同步系统，与其它罗技外设一同闪耀。鼠标三围 132*75*40mm，单鼠标重量 121 克，适合主流中大手玩家选用。

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