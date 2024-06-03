上市 499 元：罗技 G502 HERO 游戏鼠标 168 元百亿补贴送鼠标垫

罗技 G502 HERO 主宰者游戏鼠标上市价 499 元，现百亿补贴价 202.73 元。

京东 618 大促期间，领取商品主图下方 20 元补贴券，首次购买用户叠加 14 元首购礼金，到手价为 168.73 元：

下单赠送鼠标垫。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

相较前代，升级了 HERO 25K 传感器与微动，11 个自定义键，5 个配重模块，通过驱动可调节至 25600 DPI，主按键约 5000 万次点击寿命，双模式滚轮 + RGB 灯光。

新款的 G502 HERO 增加了新命名“主宰”，也是这款经典的游戏鼠标所经历的第三次升级。新 G502 主宰所使用的传感器由原先的 Delta Zero 升级为 Hero 25K，最高 DPI 升级至 16000（通过驱动可调节至 25600 DPI），同时左右按键点击寿命也升级至 5000 万次，想必令玩家吐槽的上一代无极滚轮在此处也能迎来品控的升级。

G502 主宰配置了 11 个可编程按键，板载内存可存储 3 组配置。保留了双模式疾速滚轮的设定，侧面双按键，附加一枚 G Shift 低 DPI 切换键。底部可自定义安装 5 个 3.6 克配重块，相对合理的位置避免了头重脚轻的现象，也能帮助江湖虾米或武林高手找到合适自己的手感。

配合罗技官方软件，可支持罗技 Lightsync 灯光同步系统，与其它罗技外设一同闪耀。鼠标三围 132*75*40mm，单鼠标重量 121 克，适合主流中大手玩家选用。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】