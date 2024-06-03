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AMD 锐龙 9000 系列桌面处理器官宣 7 月上市：首搭 Zen5 架构，最高 16 核 32 线程

2024/6/3 10:03:21 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 3 日消息，在今日的 2024 台北电脑展演讲中，AMD 锐龙 9000 系列桌面处理器（Granite Ridge）官宣，首搭 Zen5 架构，第一批产品将于今年 7 月推出

锐龙 9000 系列是继锐龙 7000“Raphael”和锐龙 8000“Hawk Point”系列之后，AM5 插槽的第三个系列；将配备多达两个 Zen5 小芯片，每个小芯片最多有 8 个核心，最高 16 个内核和 32 线程，与锐龙 7000 系列类似。AMD 还继续支持 SMT（同时多线程）。

锐龙 7000 封装

▲ 锐龙 7000 封装

锐龙 9000 封装

▲ 锐龙 9000 封装

IT之家从发布会获悉，AMD 首批推出了四款 CPU 产品，配有 2CU RDNA2 集显：

  • Ryzen 9 9950X 配备 16 核 32 线程，170W TDP，睿频 5.7 GHz

  • Ryzen 9 9900X 配备 12 核 24 线程，120W TDP，睿频 5.6 GHz

  • Ryzen 7 9700X 配备 8 核 16 线程，65W TDP，睿频 5.5 GHz

  • Ryzen 5 9600X 配备 6 核 12 线程，65W TDP，睿频 5.4 GHz

根据 AMD 官方测试，与英特尔酷睿 i9-14900K 相比，旗舰 16 核 Ryzen 9 9950X 在游戏中的速度快 4% 到 23%。在生产力测试中，9950X 显示出更大的优势，比 i9-14900K 快 7% 至 56%。

AMD 宣布锐龙 9000 系列将于 7 月 31 日推出，定价细节将很快确认。

2024 台北国际电脑展专题

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