摩托罗拉 moto X50 Ultra 柔和桃限定版手机开售：骁龙 8s Gen3、125W 快充，4699 元

IT之家 6 月 3 日消息，摩托摩拉 moto X50 Ultra 手机今日开售，该手机定位 AI 手机，搭载高通骁龙 8s Gen 3 处理器、联想小天 AI 个人智能体，售价 4699 元。

moto X50 Ultra 手机采用金属中框 + 实木 / 玻璃机身，厚 8.59mm ，重 197g，支持 IP68 级防尘防水，此次开售的版本为柔和桃限定款，整体配置与其他版本相同，IT之家附信息如下：

moto X50 Ultra 采用 6.7 英寸 2712*1220p 1.5K 144Hz LTPS OLED 显示屏，搭载骁龙 8s Gen 3 处理器，辅以最大 16GB+1TB 存储。

moto X50 Ultra 搭载 50Mp 前摄，50Mp OV50H 1/1.3" 超大底主摄 + 50Mp JN1 超广角 + 64Mp OV64B 3X 潜望长焦，搭载 100 倍变焦潜望式追光 AI 影像系统，支持 100 倍潜望变焦、AI 自适应防抖。

moto X50 Ultra 内置 4500mAh 电池，支持 125W 有线充 + 50W 无线充，采用 USB 3.1 Gen2 接口。

moto X50 Ultra 搭载了联想小天 AI 个人智能体（AI Agent），除了支持聊天外，还支持自然语义问答、文档总结、文档翻译、AI 通话，该手机还支持 Wi-Fi 7。

摩托罗拉 moto X50 Ultra 柔和桃限定版手机目前仅提供 16GB+1TB 内存组合版本，售价 4699 元。

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