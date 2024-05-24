摩托罗拉 moto X50 Ultra 手机开售：骁龙 8s Gen 3 处理器、实木机身，3999 元起

IT之家 5 月 24 日消息，联想旗下摩托罗拉 moto X50 Ultra 手机今日开启首销，搭载骁龙 8s Gen 3 处理器，售价 3999 元起。

IT之家附具体售价如下：

12+256GB：3999 元

12+512GB：4299 元

16+1TB：4699 元

据介绍，这款新机采用金属中框 + 实木 / 玻璃机身，厚 8.59mm ，重 197g，支持 IP68 级防尘防水，提供香柏木、远黛墨、PANTONE 柔和桃三款配色，机身正面配备采用 6.7 英寸 2712*1220p 1.5K 144Hz LTPS OLED 显示屏。

该机搭载骁龙 8s Gen 3 处理器，辅以最大 16GB+1TB 存储，内置 4500mAh 电池，支持 125W 有线充 + 50W 无线充，采用 USB 3.1 Gen2 接口。

影像方面，该机搭载 50Mp 前摄，50Mp OV50H 1/1.3" 超大底主摄 + 50Mp JN1 超广角 + 64Mp OV64B 3X 潜望长焦，搭载 100 倍变焦潜望式追光 AI 影像系统，支持 100 倍潜望超级变焦、AI 自适应防抖。

作为一款主打 AI 的手机，moto X50 Ultra 搭载了联想小天 AI 个人智能体（AI Agent），除了支持聊天外，还支持自然语义问答、文档总结、文档翻译、AI 通话，新机还支持 WiFi 7。

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