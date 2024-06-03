小米 SU7 车机现身安兔兔：骁龙 8295 加持，流畅度位于第一梯队

IT之家 6 月 3 日消息，安兔兔车机版今日曝光了小米 SU7 中控系统跑分，搭载了高通骁龙 8295 车规级智能座舱芯片，与之搭配的是 16GB（实际分配到 Android 系统 12GB）内存以及 128GB 存储。

据悉，本次上传到安兔兔车机版后台的跑分为 957833，达到了骁龙 8295 的主流水准。该平台称：“小米 SU7 的车机流畅度确实达到了第一梯队的水准”。

▲ 图源安兔兔 Auto，下同

2024 年 4 月份安兔免车机版性能排行榜：

极氪 007（骁龙 8295，22GB+128GB）1075244

小鹏 X9（骁龙 8295，16GB+128GB）965631

奔驰 E（骁龙 8295，18GB+256GB）963130

领克 06 EM-P（龍鹰一号，16GB+128GB）535024

小鹏 P7i（骁龙 8155，12GB+128GB）525686

小鹏 G6（骁龙 8155，12GB+128GB）485981

领克 08 EM-P（龍鹰一号，12GB+128GB）484429

拿铁 DHT-PHEV（骁龙 8155，8GB+64GB）448850

2023 款蔚来 ET7（骁龙 8155，8GB+64GB）446721

2023 款蔚来 ES8（骁龙 8155，8GB+64GB）442244

银河 L6（龍鹰一号，12GB+128GB）434116

Polestar2（骁龙 8155，10GB+64GB）426855

阿维塔 11（麒麟 990A，8GB+128GB）416901

启源 A07（骁龙 8155，8GB+32GB）371444

据IT之家此前报道，骁龙 8295 芯片发布于 2023 年 5 月，是高通旗下第四代座舱芯片。这款芯片采用 5nm 工艺制程，AI 算力达到 30TOPS，相对此前骁龙 8155（7nm）GPU 整体性能提升 2 倍、3D 渲染性能提升 3 倍，并增加了集成电子后视镜、机器学习视觉（后置、环视）、乘客监测以及信息安全等功能，一颗芯片可带 11 块屏。

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