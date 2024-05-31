小米 SU7 车型 6 月限时购车权益：同 5 月保持不变，送 Nappa 真皮座椅、增强智驾终身免费

IT之家 5 月 31 日消息，小米汽车今日公布 6 月限时购车权益，与 5 月保持相比不变。6 月 1 日至 30 日，下定全系可享受：

赠送价值 8000 元 Nappa 真皮座椅；

小米智能驾驶增强智驾功能终身免费。

值得一提的是，小米汽车今日刚刚宣布小米 SU7 OTA 1.2.0 将于 6 月 6 日开启推送，新增「城市领航辅助」功能。满足「智能驾驶安全里程」条件的用户，可在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安、南京、苏州十城核心区域的主要道路，使用城市领航辅助驾驶功能。

开通条件：

优先为「智能驾驶安全行驶里程」累计达到 1000km 的车主用户陆续开通；

累计达到 1000km 智驾里程的用户统计时间截至 2024 年 5 月 31 日 00:00 ；

「智能驾驶安全里程」指较少触发危险驾驶行为惩罚的智能驾驶行驶里程。

据IT之家此前报道，小米首款车型 SU7 于 3 月 28 日正式上市，售价 21.59 万起，有 SU7、SU7 Pro 和 SU7 Max 三个版本。

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