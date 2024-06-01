雷军：小米 SU7 车型 5 月交付 8630 辆，6 月确保单月交付 1 万辆

IT之家 6 月 1 日消息，今日，小米集团 CEO 雷军现身 2024 未来汽车先行者大会上，并透露小米首款车型的销量、交付进展。

IT之家整理如下：

小米 SU7 首月锁单量 88063 台；

小米 SU7 4 月交付 7058 台，5 月交付 8630 台；

6 月开双班，单月交付保障 1 万台。2024 全年保底交付 10 万台，全力冲刺 12 万台；

小米智能驾驶活跃率 83.18%，智驾里程 362.86 万公里，5 月底开通 10 城 NOA。

小米集团 2024 年第一季度财报显示，截至 2024 年 4 月 30 日，小米 SU7 系列累计锁单量达 88063 辆。截至 2024 年 5 月 15 日，小米 SU7 系列累计交付新车达到 10000 辆。

在销售服务网络建设方面，小米汽车计划至 2024 年年底将销售服务网络扩充至 219 家销售门店 ，覆盖 46 个城市；143 家服务中心，覆盖 86 个城市，基本覆盖中国大陆地区所有省市区。

补能方面，小米正在筹建小米超级充电站，采用 600kW 液冷超充方案，首批规划城市北京、上海、杭州将逐步建设。

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