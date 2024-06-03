瑞银称微软可能是英伟达最大客户，占其去年营收近 20%

IT之家 6 月 3 日消息，芯片巨头英伟达近日披露的文件显示，其客户结构存在较大集中度，少数几家公司贡献了其收入的大部分。

根据英伟达提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的季度报告，英伟达在 2025 财年第一季度直接客户中，有一家贡献了 13% 的总收入，另一家贡献了 11%。该公司还披露了两家非直接客户，每家都占其总收入的 10% 或以上。

这种客户集中化的现象与科技巨头们争相抢购英伟达的 H100 人工智能芯片有关，这些公司希望利用该芯片提升其生成式人工智能能力。Meta、特斯拉和亚马逊最近都表示将增加资本支出，暗示它们正在储备英伟达的 H100 芯片以及即将发布的 Blackwell 芯片。

瑞士银行 (UBS) 分析师 Timothy Arcuri 认为，英伟达的最大客户很可能是微软。他通过分析英伟达先前的披露信息指出，微软在 2024 财年占英伟达总收入的 19%，并且仍然是其最大客户。Arcuri 表示：“从逻辑上讲，这些占英伟达收入 10% 以上的客户中，很可能仍然包含微软。”

IT之家注意到，彭博社供应链数据的估算与 Arcuri 的分析相吻合，显示微软是英伟达最大的客户，占其收入的 15%，其次是 Meta Platforms (13%)、亚马逊 (6%) 和 Alphabet (6% 左右)。

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