AM4 还有新品，AMD Ryzen 9 5900XT /7 5800XT 处理器发布

IT之家 6 月 3 日消息，AMD 在今日的 2024 台北电脑展上公布了一系列处理器新品，官方承诺 AM4 将支持到 2025 年，AM5 将至少支持到 2027 年。

除了最受关注的 AM5 Ryzen 9000 系列处理器，AMD 还宣布了两款新的 AM4 接口 Ryzen 5000XT 系列产品，即 16 核 Ryzen 9 5900XT 和 8 核 Ryzen 7 5800XT。

两款处理器都具有 4.8 GHz 睿频，额定 TDP 为 105W，均配有 RGB 照明 Wraith Prism 散热器。5800XT 具有 36 MB 的（L2 + L3）缓存，而 5900XT 的缓存为 72 MB。

就性能而言，AMD 声称 5900XT 和 5800XT 在游戏方面与英特尔 13 代（Raptor Lake-S）酷睿 i7-13700K（F）和 i5-13600K（F）并驾齐驱。

AMD 尚未公布新的 5000XT 处理器定价，预计将在 7 月上市，IT之家将跟进后续发售消息。

2024 台北国际电脑展专题

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