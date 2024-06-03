紫光展锐再出海，搭载 T750 处理器 Lava Yuva 5G 智能手机海外登场

IT之家 6 月 3 日消息，据“紫光展锐”官方微博，紫光展锐 T750 5G 处理器近日再出海，目前已运用于在海外最新上市的 Lava Yuva 5G 手机中，号称可为印度消费者带来全新的 5G 体验，让全球每个人都能尽享 5G 带来的智能生活。

参考IT之家此前报道，紫光展锐 T750 平台发布于 2023 年 5 月 7 日，这款八核芯片采用 6nm EUV 工艺制程，搭载了两颗主频为 2.0GHz 的 Arm Cortex-A76 性能核，并采用了 Mali G57 双核 GPU 架构，支持 UFS 3.1 存储、LPDDR4X RAM、5G 双载波聚合技术、64MP 拍摄等特性。

而围绕 Lava Yuva 5G 手机，IT之家经查询得知，该机主打“入门体验”，售 9499 印度卢比（IT之家备注：当前约 825 元人民币），该机的具体参数信息如下：

SoC：紫光展锐 T750

屏幕：6.53 英寸 720 x 1600 像素 90Hz IPS LCD

RAM：4GB

存储空间：64GB / 128GB

后置摄像头：50MP 主摄 + 2MP 景深

前置摄像头：8MP

电池：5000 毫安时，支持 18W 有限充电

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