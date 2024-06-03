一年一更同步英伟达，AMD 公布 2024~2026 年 Instinct GPU 加速器路线图

IT之家 6 月 3 日消息，AMD 今日公布直至 2026 年的 Instinct GPU AI 加速器路线图。

AMD 宣布其 Instinct 产品线更新节奏调整与英伟达相同的一年一更，以满足不断扩张的 AI 应用需求。

AMD Instinct MI325X 加速器将在今年四季度率先上市 ，其可视为 MI300 更换 HBM3E 内存的刷新版本。

该加速器内存容量将从 MI300X 的 192GB 提升至 288GB，同时内存带宽也从 5.3TB / s 小幅增加至 6TB / s（IT之家注：内存等效速率从 5.2Gbps 提升至 5.9Gbp / s）。

AMD 宣称 MI325X 的内存大小和单服务器可运行模型参数规模均是英伟达 H200 的两倍，内存带宽、理论 FP16 算力峰值、理论 FP8 峰值这三项则是英伟达 H200 的 1.3 倍。

而 AMD 将在 2025 年推出下一代 MI350 加速器系列的首款产品 MI350X。MI350X 将采用 3nm 工艺，基于 CDNA4 架构，同样包含 288GB HBM3E 内存。

MI350X 支持 FP4 和 FP6 数据类型，AMD 宣称其相较现有的 MI300 系列 AI 推理性能提升约 35 倍。

此外 MI350 的 HBM 内存容量将是英伟达 B200 的 1.5 倍，AI 算力也是竞争对手的 1.2 倍。

最后，AMD 预计将在 2026 年推出基于 CDNA "Next" 架构的 Instinct MI400 加速器系列。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。