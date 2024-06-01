索泰 ZOTAC ZONE 游戏掌机真机实拍图曝光：R7 8840U、7 英寸 1080p 120Hz AMOLED 屏幕

IT之家 6 月 1 日消息，HardwareLUXX 编辑 Andreas Schilling 分享了经模糊处理的索泰首款游戏掌机产品 ZOTAC ZONE 实拍图。

▲ 图源 Andreas Schilling，下同

IT之家此前报道，索泰预热将于 Computex 2024 台北国际电脑展上发布 ZONE 游戏掌机，搭载 AMD 锐龙 APU。

其详细规格已经泄露，整理如下：

处理器：AMD 锐龙 7 8840U 处理器（搭载 Raedeon 780M 核显），默认功率 15W，可解锁至 28W

内存：16GB LPDDR5X 内存

存储：M.2 2280 盘位，预装 512GB PCIe 4.0 x4 固态硬盘

显示：7 英寸 120Hz AMOLED 多点触控屏，1080p 分辨率，亮度至高 800 尼特，支持 HDR

操控：霍尔效应摇杆，二段式可调霍尔扳机

接口：USB4 接口，UHS-II 速率 microSD 卡槽

操作系统：Windows 11 家庭版

电池：48.5Wh 锂离子电池，续航 1.25 小时

重量：＜700g

据介绍，即将在 Computex 2024 上展示的样品并非 ZOTAC ZONE 掌机的最终版本，内外部硬件的参数可能同量产版本存在差异，计划于 2024 年第 3 季度发售。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。