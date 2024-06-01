9000 频率 CL40：金邦为 AMD Ryzen 8000G 推出 32GB DDR5 内存套装

IT之家 6 月 1 日消息，金邦（GeIL）今天发布预告，推出了专为 AMD Ryzen 8000G 系列处理器优化的 32GB（2 根 16GB）DDR5-9000 内存套装，时序为 CL40-54-54-112，满足 AMD 发烧友的终极性能要求。

金邦公司在新闻稿中分享了相关测试截图，在 AMD Ryzen 8000G 系列处理器、华硕 ROG CROSSHAIR X670E GENE 主板上，IT之家附上该内存条的相关成绩如下：

金邦公司宣布 DDR5-9000 16 GB x 2 CL40 1.45 V 内存套装之外，还预告会在 Computex 2024 中展示 DDR5 10200 MT/s，展现内存性能的巅峰。DDR5 10200 MT/s的实现可能仍然依赖于电压的提高，但它标志着一个里程碑，硬件发烧友可以利用散热器和空气冷却轻松实现极限内存性能。要达到 DDR5 10000+ MT/s，LN2 等硬核冷却工具已不再是必要条件。

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