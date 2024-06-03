有钱一起赚？闹僵 8 年之后，马斯克与摩根大通 CEO 缓和关系

6 月 3 日消息，埃隆・马斯克（Elon Musk）和摩根大通（小摩）CEO 杰米・戴蒙（Jamie Dimon）素来不和。但最近马斯克在摩根大通举办的科技峰会上发表讲话，二人关系开始有了和解的迹象，也为公司之间再次合作打开了大门。以下为翻译内容：

经过多年的纠纷，马斯克和杰米・戴蒙在摩根大通的一个高级别峰会上进行了对话，这为他们未来可能的合作重新打开了大门。

自 2016 年的冲突以来，马斯克和戴蒙之间的关系一直紧张。马斯克旗下的特斯拉和 SpaceX 公司曾拒绝与摩根大通合作，而这家全美最大的银行也未曾向马斯克的公司示好。

但自从今年 3 月的缓和之后，两人似乎开始探索新的合作方式。当时马斯克参加了摩根大通举办的首届科技大会，并在微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 和 OpenAI 首席执行官萨姆・奥特曼 (Sam Altman) 等观众面前与戴蒙侃侃而谈。据知情人士透露，此后摩根大通与马斯克的帝国似乎找到了未来合作的可能性。

尽管如此，仍存在一个重要障碍。摩根大通和特斯拉之间的法律纠纷始于三年前，涉及一笔 1.62 亿美元的交易款项争议。

尽管如此，双方的进展仍然值得关注。就在一年多前，摩根大通和马斯克似乎还不太可能找到合作的方式。

“就摩根大通而言，特斯拉与其关系非常恶劣，”马斯克在 2023 年 1 月的一场法庭听证会上作证说。“简而言之，摩根大通讨厌特斯拉。”

马斯克是摩根大通及其首席执行官戴蒙极力追求的客户类型。作为世界上最富有的人之一，马斯克是财富管理咨询的潜在客户，旗下还拥有多家需要银行、筹资和交易服务的公司。尽管为马斯克提供服务存在诸多挑战 —— 其他银行为他的推特收购提供的贷款已大幅贬值 —— 但多数银行家都希望保持与他的良好关系，以获得他的各种交易和潜在 IPO，如 SpaceX。

今年 5 月，摩根大通聘请了驻洛杉矶的超高净值财富经理埃里克・格雷 (Eric Gray)。据与他关系密切的人士透露，马斯克一直是他的客户之一。

对马斯克的商业帝国而言，他们可以获得与美国资金实力最雄厚的银行接触的机会，以及更广泛的顾问和服务网络。

这种双方的共同利益使得他们的纠纷在华尔街显得尤为不同寻常，也正是这种共同利益可能为双方打开利润丰厚的大门。

摩根大通从未是特斯拉最重要的顾问 —— 这一角色一直由高盛和摩根士丹利扮演。但特斯拉确实利用了摩根大通的部分银行服务。这段关系从 2016 年开始出现裂痕。

当时，马斯克希望摩根大通这家美国最大的汽车贷款机构之一能为特斯拉的电动车提供融资租赁服务。据报道，银行高管们对此犹豫不决，不知道该如何评估汽车电池的寿命。

知情人士称，马斯克对这一决定感到愤怒，他曾打电话给摩根大通当时的消费银行业务负责人，大声斥责并威胁要撤走特斯拉的业务。马斯克的电话以“去你的”作为结束。

戴蒙对此感到愤怒。他回拨马斯克的电话，告诉他摩根大通不会被恐吓。

在随后的几年中，马斯克与摩根大通的许多竞争对手建立了密切的合作关系，他的商业版图扩展到了六家公司。全球金融数据提供商 Dealogic 的数据显示，自 2010 年以来，高盛从特斯拉和 SpaceX 收取了近 9000 万美元的费用。而摩根大通则站在了马斯克的对立面，代表推特公司参与了马斯克的收购案。

马斯克去年在一场与两家无关的法律诉讼中作证称：“所有特斯拉的商业银行业务曾经都归摩根大通管理。但当我请求戴蒙支持特斯拉的汽车租赁业务时，他拒绝了…… 所以我撤回了摩根大通的所有商业银行业务，这让摩根大通非常反感特斯拉和我。”

这种敌意在 2021 年底公开化，当时摩根大通采取了不寻常的行动，起诉了特斯拉和马斯克，要求赔偿 1.62 亿美元。摩根大通称，特斯拉欠下了 2014 年一笔交易的款项。特斯拉则反诉，声称摩根大通之所以愤怒，部分原因是它未能获得马斯克的业务。

马斯克当时表示：“如果摩根大通不撤诉，他会在 Yelp（点评网站）上给他们一星差评。”

这些诉讼仍在进行中，目前还不清楚戴蒙和马斯克关系的改善是否会对此产生影响。

但在过去一年中，两人关系已显示出解冻的迹象。

去年 11 月，在《纽约时报》举办的 DealBook 会议上，当被问及对马斯克的看法时，戴蒙表示：“他显然是一个非常聪明的人，为人类做出了不可思议的贡献。但你知道的，他有他的优点也有缺点。”

今年 1 月，马斯克在社交媒体上赞扬戴蒙发表的一些评论。他在社交媒体上写道，“杰米・戴蒙说得很对。”

3 月，摩根大通在蒙大拿州的大天空（Big Sky）度假村举办了一场科技峰会。这是摩根大通首次举办以科技行业为主题的精英级聚会。为了吸引更多观众参加，他们请来了一个意外的嘉宾：马斯克。

戴蒙和马斯克在台上谈了一个多小时，涉及人工智能等一系列话题。据了解活动情况的人士透露，两人在台上表现出良好的默契，马斯克对戴蒙的观点表示了尊重。

据一位知情人士透露，马斯克还带着他年幼的儿子出席了这次活动。

马斯克还拜访了戴蒙在度假村的套房，原计划简短交流，实际上持续了超过一个小时。

根据知情人士的说法，活动结束后，戴蒙决定银行可以尝试恢复与马斯克的业务往来。

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