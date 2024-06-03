AYANEO AIR 1S 掌机预装 AYASpace 2.0：预置快设小窗、性能场景

IT之家 6 月 3 日消息，AYANEO 官宣，旗下 AYANEO AIR 1S 掌机 R7 8840U 版将预装 AYASpace 2.0 管理软件。

IT之家从 AYANEO 官网获悉，AYASpace 2.0 掌机管理软件采用全新 UI 界面，可选深色与浅色两种主题色调，全面兼容触控和控制器交互操作。

AYASpace 2.0 可以兼容所有分辨率的 AYANEO 机型，即使外接更高分辨率或者带鱼屏等形态的显示器也能获得无拉伸的显示效果。

快设小窗

支持快捷调节 TDP 功耗、风扇转速等性能参数

支持调节掌机设置

支持调节 Windows 系统设置

熄屏下载

支持掌机在熄屏状态下可继续下载游戏

性能场景

拥有四个默认场景模式，每个模式预设不同的 FPS 上限、TDP 上限、风扇策略等参数，通过 LB 键、RB 键或者滑动点击来快捷切换模式。

FPS Thunder 游戏覆层工具

显示位置可以随意拖动，支持高度自定义设置

AYANEO AIR 1S 掌机 8840U 版本提供极光白和极夜黑两款常规配色，搭载 AMD 锐龙 7 8840U 处理器。该掌机现已开启全款预售，相关信息如下：

16GB+512GB 预售价 4699 元，零售价 4999 元（极光白 / 极夜黑）

32GB+2TB 预售价 5999 元，零售价 6299 元（极光白 / 极夜黑）

首批发货时间：2024 年 8 月初

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