锐龙 AI 300 + RTX 4070，华硕推出创 ProArt P16 / PX13 笔记本：1699 美元起

IT之家 6 月 3 日消息，华硕在 Always Incredible 台北电脑展发布会上推出了搭载锐龙 AI 300 系列处理器的新款创 ProArt P16 与 PX13 笔记本电脑，售价 1899 / 1899 美元（IT之家备注：当前约 13787 / 12335 元人民币）起。

华硕将为购买新款 ProArt 电脑的用户免费赠送 3 个月 Adobe Creative Apps 订阅与 6 个月剪映订阅。

ProArt P16（H7606）

华硕本次推出的 ProArt P16 笔记本采用与幻 16 Air 近似的设计风格，机身重量为 1.85 kg，同样内置 90Wh 电池，并搭载全新涂层的 Nano Black 配色。

不同之处在于，ProArt P16 搭载一块 16 英寸 4K 16:10 OLED 触控屏，覆盖 100% DCI-P3 色域，平均 Delta E ＜ 1，支持最高 4096 级 MPP 2.0 压感。

P16 仍搭载创系列标志性的 ASUS DialPad，可方便操作生产力应用，可选最高 64GB LPDDR5X-7500 内存。

新机搭载与幻 16 Air 相同的三风扇液金散热系统，整机性能释放 120W，提供 0dB 安静模式。

外围方面，该电脑搭载 SD Express 7.0 读卡器、Wi-Fi 7 网卡、哈曼卡顿六扬声器等配置。

ProArt PX13（HN7306）

ProArt PX13 的产品定位接近于此前的 ROG 幻 13，在 13 英寸机身下装入了锐龙 AI 9 HX 370 处理器与 RTX 4070 独立显卡，整机性能释放高达 115W。

与 P16 相同，PX13 同样搭载新的 Nano Black 配色与 ASUS DialPad。

PX13 搭载一块 2.8K OLED 触摸屏，覆盖 100% DCI-P3 色域、平均 DeltaE ＜ 1，同样支持 MPP 2.0 4096 级压感。

外围配置方面，该电脑重量 1.38kg，内置 73Wh 电池，原装 200W 电源适配器。

IT之家注意到，与老款幻 13 翻转本不同，PX13 并未搭载 XG Mobile 显卡扩展坞接口。

2024 台北国际电脑展专题

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