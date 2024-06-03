《毒液》系列第三作：电影《毒液：最后一舞》首支预告公开，10 月 25 日北美上映

IT之家 6 月 3 日消息，索尼影业《毒液》系列第三作 ——《毒液：最后一舞》（或“最后之舞”）今日公布了首支预告。

2018 年上映的《毒液：致命守护者》 获得了超过 8.5 亿美元（IT之家备注：当前约 61.03 亿元人民币）全球票房，而续集的全球票房也突破了 5 亿美元（当前约 35.9 亿元人民币）大关。

汤姆・哈迪去年 11 月在 Instagram 上宣布，这部被宣传为“该系列最后一部作品”的电影在因去年演员罢工而暂停后已恢复制作，该项目最初计划于 2024 年 6 月上映，但由于罢工而推迟到 11 月，随后又提档至 10 月 25 日北美地区上映。

正如其名，哈迪也将这部电影称为“最后一舞”，他表示：“当你热爱自己所做的事，并且你知道自己拥有很棒的素材和来自各方的支持，来自一个伟大的团队，就不会觉得工作那么难。”

据IT之家此前报道，本片由凯莉・马塞尔（Kelly Marcel）担任编剧兼导演，汤姆・哈迪回归主演并继续参与剧本创作，朱诺・坦普尔、切瓦特・埃加福特新加盟，还有汤姆赫兰德饰演的蜘蛛侠和本尼迪克特饰演的奇异博士。

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