可玩 Steam VR 游戏：索尼 PlayStation VR2 PC 适配器预定 8 月 7 日推出，59.99 美元

IT之家 6 月 3 日消息，索尼 PlayStation 今晚宣布，PlayStation VR2 PC 适配器将于 8 月 7 日正式推出，其售价为 59.99 美元（IT之家备注：当前约 436 元人民币）。官方表示，该产品能够令 PS VR2 玩家扩充游玩上千款 Steam VR 游戏，更全面享受丰富的沉浸式体验。

据介绍，PS VR2 连接 PC 后仍支持 4K 画面、110 度视野、指尖触摸检测、透视视图、3D 音效等功能，但不支持 HDR、耳机反馈、眼动追踪、自适应扳机及除震动以外的触觉反馈。

索尼 PlayStation VR2 PC 适配器适用于以下规格的 Windows PC：

类别 需求 操作系统 Windows 10 64 位 / Windows 11 64 位 处理器 英特尔酷睿 i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100（要求 Zen 2 或更高架构） RAM / 内存 8 GB 或以上 图形处理器 / 显卡 -NVIDIA GeForce GTX 1650 或更高版本（需要图灵或更高版本架构） -NVIDIA RTX 系列 -AMD Radeon RX 5500XT 或更高版本 / AMD Radeon RX 6500XT 或更高版本 (为获得最佳性能，建议使用 NVIDIA GeForce RTX 3060 或更高版本或 AMD Radeon RX 6600XT 或更高版本显卡）。 DisplayPort DisplayPort 1.4（必须有标准 DisplayPort 或 Mini DisplayPort 输出端口） USB 仅限直接连接 蓝牙 蓝牙 4.0 或更高版本 **

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