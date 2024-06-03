可玩 Steam VR 游戏：索尼 PlayStation VR2 PC 适配器预定 8 月 7 日推出，59.99 美元

IT之家 6 月 3 日消息，索尼 PlayStation 今晚宣布，PlayStation VR2 PC 适配器将于 8 月 7 日正式推出，其售价为 59.99 美元（IT之家备注：当前约 436 元人民币）。官方表示，该产品能够令 PS VR2 玩家扩充游玩上千款 Steam VR 游戏，更全面享受丰富的沉浸式体验。
据介绍，PS VR2 连接 PC 后仍支持 4K 画面、110 度视野、指尖触摸检测、透视视图、3D 音效等功能，但不支持 HDR、耳机反馈、眼动追踪、自适应扳机及除震动以外的触觉反馈。
索尼 PlayStation VR2 PC 适配器适用于以下规格的 Windows PC：
|类别
|需求
|操作系统
|Windows 10 64 位 / Windows 11 64 位
|处理器
|英特尔酷睿 i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100（要求 Zen 2 或更高架构）
|RAM / 内存
|8 GB 或以上
|图形处理器 / 显卡
-NVIDIA GeForce GTX 1650 或更高版本（需要图灵或更高版本架构）
-NVIDIA RTX 系列
-AMD Radeon RX 5500XT 或更高版本 / AMD Radeon RX 6500XT 或更高版本(为获得最佳性能，建议使用 NVIDIA GeForce RTX 3060 或更高版本或 AMD Radeon RX 6600XT 或更高版本显卡）。
|DisplayPort
|DisplayPort 1.4（必须有标准 DisplayPort 或 Mini DisplayPort 输出端口）
|USB
|仅限直接连接
|蓝牙
|蓝牙 4.0 或更高版本 **
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