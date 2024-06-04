小米 Redmi A3X 发布：6.71 英寸 90Hz 屏幕、安卓 14、5000mAh 电池

IT之家 6 月 4 日消息，小米公司昨日在欧洲等国际市场发售推出 Redmi A3X 和 Redmi 13 4G 两款手机，前者售价尚未公布，后者 6GB+128GB 版本为 199.99 欧元（IT之家备注：当前约 1574 元人民币），8GB + 256GB 版本售价为 229.99 欧元（当前约 1810 元人民币）。

Redmi A3X

Redmi A3X 手机是全球首次发售，采用 6.71 英寸屏幕，分辨率为 1650 x 720 像素，刷新率为 90 Hz。该手机采用 Unisoc Tiger T603 处理器，拥有两个主频为 1.8 GHz 的 ARM Cortex-A75 内核和六个主频为 1.6 GHz 的 Cortex-A55 内核。

存储选项包括 3GB 或 4GB LPDDR4X 内存和 64GB 或 128GB eMMC 5.1 闪存，可通过 MicroSD 卡扩展至 1 TB。这款手机还配备了 5,000 mAh 电池，支持通过 USB Type-C 接口进行 10 W 充电。

红米 A3x 配备了 800 万像素主摄像头和 QVGA 镜头，可拍摄基本照片，同时还配备了 500 万像素前置摄像头。其他功能包括 3.5 毫米耳机插孔、双 SIM 卡功能和侧置指纹传感器，运行 Android 14 系统。

该设备将在 2027 年之前接受两次主要的安卓更新和安全更新。

Redmi 13 4G

Redmi 13 4G 采用了和 5G 版本相同的设计，背板上有两个突出的摄像头传感器和一个 LED 闪光灯装置。

手机通过了 IP53 防尘防水认证。电源键上嵌入了一个侧置指纹扫描仪。在正面，Redmi 13 4G 配备了一块 6.79 英寸显示屏，分辨率为 FHD+，刷新率为 90Hz。

相机方面，Redmi 13 4G 背面配备了 1.08 亿像素主摄和 200 万像素深度传感器，前置摄像头也升级为 1300 万像素自拍镜头。

红米 13 4G 配备了联发科 Helio G91 Ultra 芯片组。它内置高达 8GB RAM 和 256GB 存储空间。该设备的电源来自一块略微增大的 5030mAh 电池，支持 33W 快速充电。这款智能手机开箱即可运行安卓 14 的 Hyper OS 系统。

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