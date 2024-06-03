3D 结构光刷脸开锁：小米智能门锁 M20 Pro 京东 2158 元 6 期免息

小米智能门锁 M20 Pro 发售于 2023 年 7 月份，支持 3D 结构光刷脸开锁，首发价 2799 元。

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IT之家整理小米智能门锁 M20 Pro 介绍如下：

这款智能门锁支持 3D 结构光刷脸开锁，官方称其具有金融支付级安全性，支持 3D 活体检测，能有效识别出真实人脸，抵御照片、视频、面具等多种欺骗手段攻击。精准度方面，这款产品支持 30000 个采集点抓取面部细节特征，精细绘制人脸面谱，深度验证精准匹配，误识别率 < 0.0001%。

小米智能门锁 M20 Pro 还配备了 AI 智能猫眼，支持门前动态实时看，180° 超广角摄像头搭配全天候 Al 人形监测录像算法，可实时监测门前异常及时抓拍告警。

此外，小米智能门锁 M20 Pro 的内门锁嵌入高清显示屏，显示画面可根据监控范围按需调整，访客靠近时门铃灯可自动感应亮起提示，访客按铃后门内屏幕自动亮起，同时支持多屏联动，可通过其他设备查看门前画面。

除了 3D 结构光刷脸开锁外，小米智能门锁 M20 Pro 还支持以下多种开锁方式。

续航方面，小米智能门锁 M20 Pro 内置 8 节干电池，5000 mAh 容量，门锁续航 12 个月。电量全部耗尽时，可利用手机无线反向充电功能或 Type-C 数据线为门锁应急供电临时开锁。

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