谷歌 Chrome 浏览器手势扩展 Smartup 因提示包含恶意软件被下架

IT之家 6 月 4 日消息，网友在 Reddit 社区发帖，表示热门浏览器手势扩展程序 smartup 因提示包含恶意软件，已经从应用商店下架，因此寻求新的替代扩展解决方案。

IT之家目前在 Chrome 应用商店搜索该关键词，显示“无搜索结果：似乎没有任何与您的搜索内容相符的搜索结果”，直接访问该扩展的链接，显示 404 错误。

根据 GitHub 社区的网友反馈，可能是 smartup 作者把这款插件卖掉了，而新接手者开始利用其分发恶意软件。

smartup 是一款比较热门的浏览器手势扩展，在未下架之前用户评价较高，支持完整中文界面设置，并支持跨设备同步，不仅对新手来说比较容易上手，而且为资深用户提供了更精细的控制方案，支持鼠标手势、超级拖拽、滚轮手势等等。

官方介绍如下：

SmartUp 手势是一个鼠标手势扩展，允许用户使用鼠标手势快速执行各种常见操作，从而增强生产力和效率。用户可以自定义不同的鼠标手势来执行不同的操作。

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