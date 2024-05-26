iOS 版 Chrome 125 浏览器迎来更新：可自定义菜单栏

IT之家 5 月 26 日消息，Chrome 浏览器针对 iPhone 和 iPad 推出了更新，用户现在可以自定义菜单栏。

以往，当用户点击右上角的三个点按钮时，会出现一个包含图标和各种操作的菜单。IT之家注意到，现在 Chrome 加入了一个名为“自定义菜单”（Customize Menu）的新选项，让用户能够掌控这一区域的显示内容。

过去，菜单栏顶部的图标会根据使用频率进行智能排序，但现在可以关闭“智能排序菜单栏”（Smart Sort Menu Bar）功能，并根据自己的喜好来排列图标。

除了系统预设的“设置”和“网站信息”之外，用户还可以移除书签、下载历史、密码管理器、阅读列表、最近标签页、价格追踪和“最新内容”等功能的图标。

不仅如此，用户还可以对操作列表进行重新排序，并选择隐藏不需要的功能，例如关注、添加到书签、添加到阅读列表、清除浏览数据、翻译、请求桌面版站点、查找页面内容和缩放文本。

目前，这项更新已经上线 Chrome 125 iOS 版本，让用户可以根据个人使用习惯来打造专属的浏览体验。

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