20000mAh + 150W：酷态科 15 号电能柱京东 618 限时 224 元

CUKTECH 酷态科 15 号电能柱 发售于 2023 年 8 月份，这是一款 20000mAh 移动电源，官方售价 299 元。

京东 618 大促期间，活动价 289 元：

领取 20 元补贴券（商品主图下方可领）；

领取 20 元优惠券：点此领取；

Plus 会员凑单 221 元商品（参考凑单品），可用 40 元补贴券：点此领取；

Plus 会员下单立减 1.44 元；

到手价约为 224.44 元：

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

酷态科 15 号电能柱支持 UFCS 融合快充，体积比 ZMI 20 号移动电源小了 28.5%，一手可握。

酷态科 15 号电能柱配有两个 USB-C 口和一个 USB-A 口，单口最大功率 120W，多口最大功率 150W，配有可显示电量的屏幕。

此外，该移动电源附赠一条 240W 6A 的数据线，可以为小米全系手机、平板进行快充，小米笔记本也能 100W 快充。

兼容性方面，酷态科 15 号电能柱支持 UFCS 融合快充、PD3.0、QC3.0、PPS 协议，支持 90W 自充，号称 30 分钟可自充 50%。

该移动电源内部采用了 4 颗 21700 动力电芯，还支持用小电流模式为蓝牙耳机、手环充电。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】