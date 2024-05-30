闪极 Pouch 3 合 1 移动电源发布：支持 SuperVOOC 55W 全系快充，预售价 649 元

IT之家 5 月 30 日消息，在今晚的发布会期间，闪极 Pouch 3 合 1 移动电源正式发布，其主打移动电源、充电器、数据线“三合一”，零售价 799 元，预售价 649 元，参与“种草官计划”到手 599 元。





IT之家汇总该产品大致信息如下：

其采用 3 合 1 分离式设计，储能的同时还可以为设备充电，支持 SuperVOOC 55W（11V 5A）私有协议，OPPO、一加、realme 全系手机均可实现“超级闪充”，同步支持 PD3.0 协议、QC4.0 协议，号称适配上千种设备充电。

该产品由充电器（55W）、移动电源、数据线（支持 PD 100W 协议）三部分组成，可通过卡扣、磁吸、折叠、旋转进行多种状态组合，具备 1.6KG 磁吸力，充电器部分采用了可折叠插脚设计，数据线部分采用可旋转的伸缩金属保护罩。

其内置车规级 21700 动力电芯，容量为 10000mAh，具备 36Wh 额定能量，可随身携带上飞机 / 高铁。同时，其拥有“小电流模式”，可用来为耳机、手表、手环充电。

详细参数见下图：





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