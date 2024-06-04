快手加码万亿外卖生意，推出团购配送到家服务

IT之家 6 月 4 日消息，据 Tech 星球报道，从今年 3 月开始，快手基于部分本地生活商家的外送需求，进行商品外送功能优化，在商家售卖的团购套餐中，快手平台不仅在服务保障中增加了“仅支持外送”的标签，还增加了“外卖到家”的功能服务，由快手本地生活开放平台提供技术支持。这意味着，在快手上用户也能够享受团购配送到家的服务。

快手的整个外卖模式与抖音外卖类似，平台并不亲自参与配送服务，而是为商家提供外送上的产品配套支持，包括提供团购商品的外卖展示标签，配送下单按钮等，出餐、配送等服务仍由商家完成。

▲ 外卖配送到家的商品页面，图源 Tech 星球

抖音在 2022 年已经开始尝试推出餐饮的即时配送服务，这一功能叫做“团购配送”，点击进入并填写地址后，可以直接下单配送。

IT之家注意到，早在 2020 年 7 月，快手首页导航栏中的“更多”入口中，就新增了“本地生活”板块。快手正在循序渐进地布局本地生活服务，想要从美团、京东、阿里巴巴这些深耕本地生活服务多年的巨头手中分得一份市场份额。

目前在快手 App 内还没有专门的外卖入口，用户需要在“团购优惠”频道内搜索外卖等关键词，才能够显示外卖商品，目前可配送的商家客单价都较高，比如烧烤、小龙虾、烤肉等。

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