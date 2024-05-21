抖音快手微信公布微短剧备案细则：须获得备案号后方可播出

IT之家 5 月 21 日消息，近段时间，微短剧凭借时长短、节奏快、剧情紧凑吸引了许多观众。

IT之家注意到，近日各平台发布有关短剧备案相关细则。5 月 17 日，微信平台发布微短剧备案机制调整新规，从今年 5 月 27 日起，制作成本低于 30 万元的微短剧需提交成本配置比例报告，经审核后获得备案号。已通过审查的剧如需变更，需符合规定或提交申请。

抖音则在最近向短剧开发者和作者发布通知，5 月 30 日前所有已上线播出的短剧需按照模板准备材料，平台在 5 月 17 日和 5 月 23 日开放上传入口。6 月 1 日起新上线的短剧，上传抖音平台时需填写以下材料，包括成本配置比例情况报告表和片酬承诺书，将材料上传到抖音后再由平台统一向省级广电备案。

快手公告则称，6 月 1 号起，无备案号的微短剧作品，禁止在平台经营推广。平台将对 6 月 1 号起，在平台经营微短剧作品进行审核，开发者不得采用技术手段躲避 / 对抗相关要求，否则将根据问题严重性，最高采取封禁小程序的方式进行处理。现有微短剧小程序开发者需要在 5 月 30 号前完成审核系统接入工作。延期接入将影响小程序正常经营。

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